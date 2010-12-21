Ярослав Качиньский усомнился, что РФ передала для захоронения подлинные останки его брата

Брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском Президента Польши Леха Качиньского Ярослав КАЧИНЬСКИЙ усомнился в том, что российская сторона передала Варшаве для захоронения подлинные останки главы Польского государства, сообщает NEWSru.

Как заявил на пресс-конференции в Варшаве в понедельник лидер консервативной партии "Право и справедливость", отвечая на вопрос о возможной эксгумации тел жертв катастрофы, у него есть основания полагать, что не все фрагменты тела его брата аутентичны, сообщает РБК.

Как подчеркнул Я.КАЧИНЬСКИЙ, семье сообщили, передавая тело, что это останки Л.Качиньского, и это все, что он может сказать. По словам Я.КАЧИНСЬКОГО, ни он, ни дочь погибшей четы Качиньских пока не приняли решения об эксгумации.

По его словам, когда он впервые увидел тело в Смоленске, он узнал погибшего брата. Я.КАЧИНЬСКИЙ пояснил, что опознал останки брата по характерному шраму на плече, передает «Немецкая волна». Однако позже, во время похорон в краковском замке Вавель, по словам Я.КАЧИНСЬКОГО, он не узнал брата, так как это был человек, совершенно не похожий на него, отмечает Reuters.

Как заявил Я.КАЧИНЬСКИЙ, во время процедуры опознания в Смоленске рядом с останками Л.Качиньского лежали фрагменты тел, не принадлежавшие Президенту, так как он "не был генералом и не носил генеральскую форму". Как отметил Я.КАЧИНЬСКИЙ, однако законы в Польше таковы, что об этом нельзя говорить вслух.