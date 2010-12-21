ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Покупатель на «Укртелеком» один. Аукциона не будет», в котором пишет – аукцион по продаже «Укртелекома» 28 декабря не состоится. По данным издания, заявку на участие в приватизации госоператора подала только одна отечественная компания…

http://delo.ua/biznes/rynki/aukciona-po-ukrtelekomu-budet-149148/

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Также «Дело» публикует материал «В Госрезерве пропали тысячи тонн мяса», в котором пишет - масштабные махинации в Госрезерве за последние три года привели к ущербу в размере свыше 2 млрд. грн.

http://delo.ua/vlast/politika/v-gosrezerve-tysjachi-tonn-mjasa-149108/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ЕБРР принял участие в акциях», в котором пишет – сконцентрировав 99,99% акций УкрСиббанка, группа BNP Paribas решила продать 15% украинской "дочки" Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Новый акционер займется развитием корпоративного управления банка и новых направлений его деятельности. Эксперты считают, что BNP Paribas привлекает в партнеры ЕБРР, чтобы использовать опыт работы учреждения на украинском рынке и сэкономить на финансовой поддержке украинской "дочки"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561838

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Юлия Тимошенко изменилась в статусе» пишет – вчера в Генпрокуратуре официально предъявили обвинение лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сменив ее процессуальный статус с подозреваемой на обвиняемую. В ГПУ считают, что, покрывая расходы по выплате пенсий средствами, полученными от продажи квот на выбросы парниковых газов, она "действовала умышленно и в личных интересах". С Тимошенко взята подписка о невыезде. Лидер "Батькивщины" убеждена, что таким образом Виктор Янукович пытается расправиться со своим главным конкурентом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561822

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«Коммерсант-Украина» в материале «Налоговый кодекс осуждают» пишет – сегодня 53 народных депутата направят в Конституционный суд представление о признании незаконным Налогового кодекса, который вступает в силу через две недели. Депутаты уверены, что кодекс рассматривался, принимался и вступает в силу с нарушением законов и Конституции и носит дискриминационный характер по отношению к плательщикам. По мнению юристов, из-за политического подтекста этого судебного спора шансы на признание кодекса неконституционным приближаются к нулю…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561842

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕЭП-фактор» пишет - решения российского правительства по реализации договоренностей в рамках Единого экономического пространства заставляют Кабмин Николая Азарова предпринимать меры по защите украинского рынка нефтепродуктов и развитию отечественной нефтепереработки. Но ими недовольны поставщики импортного топлива…

http://markets.eizvestia.com/full/eep-faktor

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Также «Экономические известия» в публикации «Еда становится недоступной» пишут - итоги текущего года на рынке продовольствия обусловлены не только последствиями кризиса, но и часто неразумной государственной политикой…

http://markets.eizvestia.com/full/eda-stanovitsya-nedostupnoj

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«Экономические известия» в публикации «Победа Лукашенко грозит нефтяному транзиту» пишут - четвертая подряд победа Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси окроплена кровью его оппонентов: большинство оппозиционных кандидатов избиты и задержаны спецслужбами. Такой жест Лукашенко позволил себе после примирения с российским президентом Дмитрием Медведевым. Новый всплеск «любви» между ближайшими союзниками заставляет усомниться в долговечности договоренностей между Киевом и Минском о транзите венесуэльской нефти через Украину…

http://state.eizvestia.com/full/pobeda-lukashenko-grozit-neftyanomu-tranzitu

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«Газета по-киевски» в публикации «Машины становятся безопаснее и умнее» пишет – Разработчики автомобильной техники готовят революцию в автомобильном мире. Авто, которые ездят самостоятельно, без вмешательства водителя, скоро переберутся из раздела «фантастика» в раздел «продаю автомобиль»…

http://mycityua.com/articles/auto/2010/12/21/024006.html

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Издание «Сегодня» в публикации «С января проезд в киевских маршрутках увеличится до 3,5 грн» пишет – вопрос с повышением тарифов на проезд в маршрутных такси практически уже решен. Перевозчики заявили, что будут бастовать, если власти не согласятся на повышение…

http://www.segodnya.ua/news/14206600.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Владимир Лановой: «заначка» правительства составляет 26 млрд. грн.» пишет - "если говорить в целом об экономической ситуации в стране, то сейчас она вроде спокойная, но внутри происходят такие процессы, которые за год могут привести к катастрофическим последствиям. И неизвестно, кто будет отвечать. Виновных, как всегда, не будет". Об этом заявил в интервью УНИАН доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой…

http://economics.unian.net/rus/detail/71351

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Калий возвращается в СССР» пишет – через полгода в России останется лишь один производитель калия - «Уралкалий». К тому времени компания поглотит единственного конкурента - «Сильвинит». Крупнейшим владельцем монополиста будет Сулейман Керимов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252132/kalij_vozvraschaetsya_v_sssr

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Также «Ведомости» в публикации «Космический полис» пишут – страховка спутников, которые должны были обеспечить системе «Глонасс» 100%-ное покрытие Земли, не покрывала и 5% их цены…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252133/kosmicheskij_polis

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Издание «Известия» в публикации «Хорваты разлюбили «Газпром» пишет - хорватский нефтегазовый концерн INA объявил, что с 1 января поставлять газ в страну будет не "Газпром", а итальянская компания ENI. В хорватской компании объяснили свой выбор поставщика газа тем, что итальянская компания предложила лучшие условия поставки: хорошую цену и гибкость по объему газа - он может варьироваться на 10% в ту или иную сторону. При этом как раз в декабре газотранспортный оператор Хорватии Plinacro завершил достройку хорватского участка газопровода, соединяющего газотранспортные системы Хорватии и Венгрии. Таким образом, Хорватия получила впервые за три десятка лет новое направление приобретения природного газа. В результате страна больше не нуждается в новых газопроводах…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149714/

(УНИАН)