Джарты и Горбаль имеют лучшие политические перспективы – экспертный опрос

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, главы Львовской, Донецкой и Черновицкой облгосадминистраций Василий ГОРБАЛЬ, Михаил ПАПИЕВ и Анатолий БЛИЗНЮК, а также председатель КГГА Александр ПОПОВ имеют лучшие политические перспективы, считают ведущие украинские эксперты и политологи.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты экспертного опроса «Оценка изменений в региональной политике Украины: будущее представителей Президента», обнародованные директором Международного института демократии, главой правления Центра социологических и политологических исследований «Соцiовимiр» Сергеем ТАРАНОМ.

При этом, отметил он, в расчет брались показатели политической стабильности в регионе за последние семь месяцев, опыт работы в исполнительных органах власти и политике, оценка лоббистских возможностей среди политических элит.

По мнению С.ТАРАНА, самые сложные задачи стояли перед представителями Президента в тех регионах, где поддержка нынешней власти невысока. В частности, трудные стартовые позиции были у В.ГОРБАЛЯ, Михаила ВЫШИВАНЮКА (глава Ивано-Франковской ОГА) и Михаила ЦИМБАЛЮКА (глава Тернопольской ОГА). Непростая задача, по словам С.ТАРАНА, стояла и перед В.ДЖАРТЫ, Михаилом ДОБКИНЫМ (губернатор Харьковской области) и Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ (губернатор Киевской области).

Впрочем, отметил С.ТАРАН, В.ГОРБАЛЬ и М.ВЫШИВАНЮК в рейтинге экономических перспектив уступили место только главе Киевской горгосадминистрации А.ПОПОВУ.

Согласно опросу, перспективы развития местных органов власти после недавних выборов вызывают у большинства политологов немалую долю скепсиса. Подавляющее большинство из них убеждены, что наиболее ожидаемые последствиями выборов станет усиление авторитарных тенденций, а также неравномерность экономического развития регионов и политическая регионализация.

С.ТАРАН отметил, что в опросе принимали участие ведущие в Украине политологи и социологи общественных экспертных организаций, институтов и школ, таких как Киевский институт проблем управления им. Горшенина, Национальный университет Киево-Могилянская академия, Донецкий национальный технический университет, Центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова и другие.

Опрос 30 экспертов и политологов проводился в ноябре-декабре и касался политических и экономических перспектив региональных управленцев.