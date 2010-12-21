Следующая сессия парламента пройдет с 1 февраля по 15 июля 2011 г.

Следующая, восьмая сессия Верховной Рады Украины начнется 1 февраля 2011 года и продлится до 15 июля 2011 года. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “О Календарном плане проведения восьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва” проголосовали 260 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

На протяжении восьмой сессии в пленарном режиме ВР будет работать 11 недель, 8 недель депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а 5 недель - с избирателями.

Кроме того, во время восьмой сессии во ВР будут проведены 11 часов вопросов к правительству.