ГЛАВНОЕ на 21 декабря (день)

Экономические новости первой половины дня

Власть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателя Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрия ФИРТАША сопредседателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Текст соответствующего указа от 20 декабря размещен на сайте главы государства.

Д.ФИРТАШ назначен сопредседателем Нацсовета от всеукраинских объединений организаций работодателей вместо Николая ЯНКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, решение о делегировании Д.ФИРТАША представителем Федерации работодателей Украины (ФРУ) в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины было принято на заседании Совета ФРУ 24 ноября.

Справка УНИАН. Национальный трехсторонний социально-экономический совет был создан указом Президента №1871 29 декабря 2005 года.

Этот консультативно-совещательный орган создан с целью повышения роли профессиональных союзов и организаций работодателей и их объединений в формировании экономической и социальной политики государства.

Социальная политика

В Верховной Раде зарегистрирован и обнародован на сайте парламента проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера сообщил, что правительство забрало из парламента на доработку законопроект о проведении пенсионной реформы.

Обнародованным законопроектом, в частности, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев, начиная с 1 февраля 2011 года. Для мужчин предельный возраст пребывания на государственной службе повышается с 60 до 62 лет.

Законопроектом предлагается установить максимальный размер пенсии на уровне 12 прожиточных минимумов для лиц, утративших работоспособность.

Правительство выступает за то, чтобы:

- осуществлять выплату специальных пенсий лицам, которые имеют право досрочного выхода на пенсию, только при достижении общеустановленного пенсионного возраста;

- повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет;

- повысить уровень пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, предусмотрев выплату им одноразовой денежной помощи при выходе на пенсию в размере 10 назначенных месячных пенсий;

- проводить повышение надбавки за сверхурочный стаж и доплаты к прожиточному минимуму при увеличении прожиточного минимума работающим пенсионерам только после увольнения с работы;

- повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до, соответственно, 30 и 35 лет для новоназначенных пенсий.

По расчетам правительства, реализация законопроекта позволит в 2011 году обеспечить дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины и сэкономить средства на общую сумму 1,7 млрд. грн.

Законопроектом также предлагается ввести накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. При этом, перечисление страховых взносов должно начаться в том году, в котором бюджет Пенсионного фонда Украины будет бездефицитным.

Участниками второго уровня пенсионного обеспечения будут лица, которым на дату введения системы исполнилось не больше 35 лет.

Размер страхового взноса предлагается установить на уровне 2% с последующим его ежегодным повышением на один процент до 7%.

При этом планируется, что участники второго уровня будут иметь право выбирать негосударственные пенсионные фонды, в которых будут накапливаться их пенсионные средства, через 2 года после введения уплаты страховых взносов в накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Как сообщалось, в 2011 году дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины планируется на уровне 17,755 млрд. грн., в 2010 году - 26,595 млрд. грн.

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Верховная Рада Украины увеличила социальную помощь малообеспеченным семьям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" проголосовал 261 народный депутат из 296, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, внесенным Президентом Украины, предусмотрено, что размер государственной социальной помощи (в том числе и максимальный) увеличивается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 гривень, в 2012 году – на 120 гривень, в 2013 году – на 180 гривень. При этом этот размер помощи в 2014 году увеличивается на 250 гривень, а на детей в возрасте от 13 до 18 лет увеличивается в 2011 году на 100 гривень, в 2012 году – на 230 гривень, в 2013 году – на 360 гривень, в 2014 году – на 500 гривень.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Финансы

В Украине на 1 декабря 2010 года к бюджетному возмещению заявлено 10,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой службы Алексей ЛЮБЧЕНКО.

«На 1 января 2010 года сумма долга, сумма налога на добавленную стоимость, заявленная к бюджетному возмещению, составляла 21,8 млрд. грн., а на 1 декабря – 10,8 млрд. грн.», – отметил он. В октябре последняя заявка на возмещение НДС составляла 4,7 млрд. грн. «Они так же числятся в этих 10,8 млрд. грн.», – добавил он.

По словам А.ЛЮБЧЕНКО, на сегодня государство рассчитывается по НДС в течение 74 дней. То же самое предусмотрено в новом Налоговом кодексе. «Есть отличия исключительно для предпринимателей, которые подпадают под автоматическое возмещение НДС, для них такой срок будет составлять 23 дня», – сказал он.

«У нас всегда цифра на бюджетное возмещение будет в течение двух последних заявок», – добавил А.ЛЮБЧЕНКО.

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Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по самурай-бондам 2006 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«20 декабря текущего года Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года в японских иенах. Общая сумма платежа составила 35,7 млрд. японских иен», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 35,1 млрд. японских иен с погашением в 2010 году. Заимствования осуществлялись по ставке 3,2% годовых.

Банки

Нормы, смягчающие требование по резервированию под кредиты товаропроизводителям, возобновят свое действие с 26 декабря 2010 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем письме №40-511/6058-23073.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году регулятор своим постановлением от 3 ноября 2009 года №650 «О стимулировании кредитования экономики Украины» смягчил определенные требования при расчете банками резервов по кредитам, выданным товаропроизводителям, а также при формировании резервов разрешил учитывать гарантии первоклассных банков. Циркуляром №513 от 26 ноября т.г. Нацбанк отменил действие постановления №650.

В то же время, правление НБУ приняло постановление №514 «Об отдельных вопросах деятельности банков», которым до 1 июля 2011 года сохраняется действие норм, согласно которым при расчете резервов под кредиты товаропроизводителям разрешается учитывать, с определенным коэффициентом, стоимость обеспечения в виде имущественных прав на недвижимое имущество и будущую сельхозпродукцию. Также разрешается не учитывать наличие убытков во время осуществления оценки финансового состояния заемщика-товаропроизводителя, применять коэффициент риска в размере 50% во время расчета норматива адекватности регулятивного капитала.

В своем письме Нацбанк сообщает, что постановление №514 было зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 15 декабря 2010 года под №1263/18558 и вступит в силу с 26 декабря 2010 года.

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Украинские банки за январь-ноябрь 2010 года сократили отрицательный финансовый результат почти в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 9,438 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократились на 6,3% и составили 123,1 млрд. грн. Расходы банков сократились на 16,7% и составили 132,5 млрд. грн», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 84% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 42,5%, отчисления в резервы – 31,1%, общие административные расходы – 19,2%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9850/7,9970, к 12:00 цены упали до 7,9765/7,9830 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2798/0,2600. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,7326 (-0,0399).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3138/1,3140, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4915/10,5095, к 12:00 цены снизились до 10,4885/10,5030.

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9600/7,9700.

ТЭК

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 258 народных депутатов из 296 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является урегулирование вопроса погашения энергогенерирующими компаниями задолженности по субкредитам перед госбюджетом на сумму 356 млн. грн., а также взаимной кредиторской задолженности на эту же сумму за потребленную электроэнергию и поставленный уголь, возникшей у предприятий угольной и энергетической отрасли.

Достижение цели предусматривается путем перераспределения части источников формирования спецфонда госбюджета в зависимости от вида их поступления, а именно: основной суммы долга по субкредитам в сумме 194 млн. грн. как источников спецфонда в части кредитования; платы за предоставление гарантий и займов, полученных за счет средств, привлеченных государством и/или под государственные гарантии в сумме 21 млн. грн., и платы за пользование займами, предоставленными за счет средств, привлеченных государством в сумме 141 млн. грн. как источники спецфонда в части доходов.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возобновил продажу государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Полтаваоблэнерго».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на аукционные торги на фондовой бирже планируется выставить пакет компании в размере 16,24% уставного капитала в количестве 35 890 001 шт.

Продажа пакета начнется с 24 декабря на фондовой бирже ПФТС. Начало торгов – в 11:00.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. ФГИУ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).

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Министерство чрезвычайных ситуаций Украины заканчивает подготовку к регулярному приему туристов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор государственного предприятия «Чернобыльинтеринформ» Оксана НОР сообщила на пресс-конференции.

По ее словам, на сегодняшний день уже проведены все необходимы исследования, сделанные радиологические замеры на территории зоны отчуждения. Учитывая результаты этих исследований, МЧС разработало ряд маршрутов для регулярного приема туристов в зоне отчуждения.

По словам О.НОР, следующий этап подготовки к принятию туристов будет заключаться в подписании договоров с туристическими компаниями, которые готовы будут возить туристов на территорию ЧАЭС. Она отметила, что критериями отбора таких компаний будет их авторитет, а также возможность предоставить качественные туристические услуги по низким ценам.

Отвечая на вопросы журналистов, которой может быть цена турмаршрута в зону отчуждения, директор «Чернобыльинтеринформа» сказала, что окончательная цена еще не определена, однако она несущественно будет отличаться у разных фирм.

О.НОР также сообщила, что разработанные туристические маршруты будут включать посещение города Чернобыль, где сейчас проживает часть работников ЧАЭС, покинутого города Припять, а также самой ЧАЭС. Она отметила, что перед посещением зоны отчуждения каждый турист получит необходимый инструктаж, ему расскажут о правилах поведения и безопасности в зоне. Она добавила, что по желанию туристам может быть предоставлена дополнительная защитная одежда.

В свою очередь, директор Департамента здравоохранения и медикобиологической защиты МЧС Петр ВОЛЯНСКИЙ сообщил, что все разработанные маршруты в зону отчуждения разрабатывались и согласовывались с Министерством здравоохранения. По его словам, на сегодняшний день специалисты отмечают, что без риска для здоровья в сертифицированных местах зоны отчуждения каждый человек может находиться до пяти суток.

В то же время начальник Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения Дмитрий БОБРО сказал, что каждый человек перед посещением зоны должен понимать, что это его выбор и поэтому должен строго придерживаться всех правил безопасности. Он повторил, что с этими правилами ознакомят каждого туриста перед началом посещения зоны, а тот, в свою очередь, своей подписью должен засвидетельствовать, что ознакомился и будет придерживаться этих правил.

Д.БОБРО добавил, что туристические маршруты разработаны таким образом, что они не проходят потенциально опасными местами в зоне.

Отвечая на вопросы журналистов, директор «Чернобыльинтеринформа» О.НОР отметила, что перед началом регулярного посещения туристами зоны отчуждения планируется провести рекламную кампанию. Вместе с тем она заметила, что зона отчуждения - это необычный туристический объект, он не является местом для каких-то развлечений. Поэтому, по словам О.НОР, реклама таких туристических туров будет сводиться к информационной кампании о самой аварии на ЧАЭС, о зоне отчуждения. Она напомнила, что в 2011 году исполняется 25 лет с момента аварии на ЧАЭС, и в связи с этим также будет проведена широкая информационная кампания.

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НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по продаже услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в январе 2011 года из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, назначенный на сегодня на 13:00 аукцион признан аукционной комиссией несостоявшимся.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставляла на январский аукцион 200 МВт (4 лота) сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема», а также 2,8 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию (11 лотов).

Напомним, 14 декабря т.г. "Укрэнерго" на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО "Востокэнерго" и ООО "Пауэр Трейд" выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 232 народного депутата из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что погашение задолженности предприятий ТЭК и их контрагентов в рамках действия специальной процедуры происходит с применением таких механизмов, как проведение взаиморасчетов, погашение задолженности с частичной ее оплатой, реструктуризация задолженности, списание отдельных видов задолженности.

С целью активизации процессов погашения задолженности в отрасли расчетной датой предложено 1 января 2007 года, действие специальной процедуры было продлено до 1 января 2011 года, а проведение реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности разрешено на срок до 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации задолженности.

Транспорт

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует открыть аккредитив на сумму 46,05 млн. долл. в ПАО «ВТБ Банк».

Об этом сообщает ЮЖД в объявлении на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, услугу планируется осуществить по процедуре закупки у одного участника. Срок предоставления аккредитива – 2011 год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 6 декабря 2010 года №1125 согласовал привлечение Уставным территориально-отраслевым объединением "Южная железная дорога" (ЮЖД) кредитных средств в сумме, эквивалентной 261 млн. долл., в обеспечение обязательств, по которым предоставляются государственные гарантии. Эти средства планируется привлечь у Эксимбанка Республики Корея и направить на приобретение 10 межрегиональных скоростных поездов «Хюндай».

Справка УНИАН. Аккредитив – это соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу (бенефициару, в пользу которого открыт аккредитив) или произвести оплату, акцепт тратты, выставленной бенефициаром, или негоциацию (покупку) документов.

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Сегодня наблюдаются проблемы с рейсами в Лондон и Франкфурт из аэропорта «Борисполь». Соответствующие данные размещены на сайте аэропорта.

В частности, отменен обеденный рейс «Люфтганзы» из Франкфурта и рейсы British Airways из/в Лондон. Ряд рейсов во Франкфурт, намеченные на утро, отложены на послеобеденное время.

Как сообщалось, в Европе существуют проблемы с движением транспорта из-за сильных снегопадов. В аэропортах отменяются рейсы, скоростные поезда ходят с задержками. Кроме того, по сообщениям СМИ, мощный снегопад сегодня, 21 декабря, привел к остановке работы международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне, одного из крупнейших в Европе. Сейчас все службы воздушной гавани задействованы для того, чтобы освободить взлетно-посадочные полосы от снега.

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Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» получило очередной транш в рамках кредита Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Об этом сообщается в информационной базе данных Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, размер полученной части кредита составляет 79 млн. 311 тыс. 670,07 грн. (829 млн. 377 тыс. 417 иен).

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» получил уже несколько траншей в рамках кредита JBIC. Первый транш в размере 76 тыс. долл. США по японскому кредиту Украина получила 10 марта 2006 года.

Строительство терминала D предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 180 млн. долл. (75%). Обязательства аэропорта «Борисполь» по строительству нового терминала – 60 млн. долл. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму до 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.). Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение 16 июня 2005 года.

Субкредитное соглашение подписано с Государственным международным экспортно-импортным банком. Кредит предоставлен на срок до 10 марта 2035 года. Срок погашения кредита – с 10 сентября 2015 года по 10 марта 2035 года. Дата закрытия кредитной линии – 31 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний. Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

АПК

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно декларирования остатков сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего закона проголосовали 243 народных депутата из 282, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что декларирование остатков сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности. Порядок декларирования остатков сахара определяется Кабинетом министров Украины. Данные о субъектах предпринимательской деятельности и объеме сахара, находящегося в их собственности, указанные в соответствующей декларации, являются конфиденциальными. Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности.

В случае неподачи или несвоевременного представления субъектами предпринимательской деятельности декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности, или указание в декларации неполных или недостоверных данных, из таких субъектов взимается штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Погода

Завтра в западных, северных и восточных областях Украины ожидаются небольшие осадки, на остальной территории - без существенных осадков.

Временами туман, на дорогах, кроме южной части, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в восточных, южных областях и на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

В Киевской области в среду ночью и утром местами ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)