Украинская власть демонстрирует «холуйскую покорность» перед Россией - эксперт

Действующая украинская власть демонстрирует «холуйскую покорность» перед Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У нас идет демонстративное отрицание права, как способа организации общества, идет демонстративная холуйская покорность перед северным соседом», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что с соседями нужно дружить, но не таким способом, как это происходит сейчас.

По словам И.КОЛИУШКО, несмотря на все заявления нынешней власти относительно европейской интеграции, сегодня наблюдается разрушение и размывание всех европейских ценностей, добытых Украиной в прошлые годы.

«То, что они делают, разрушает все достижения предыдущих лет. Но я не исключаю, что они придумали новый путь, которого нигде не было, и он, может, куда-то выведет, хотя у меня относительно этого есть большие сомнения», - сказал И.КОЛИУШКО.