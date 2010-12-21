Горбаль освобожден от должности главы Львовской облгосадминистрации

Василий ГОРБАЛЬ освобожден от должности главы Львовской областной государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Верховной Раде Украины.

По информации источника, пока неизвестно, кто будет назначен на должность губернатора Львовской области, называют разные фамилии.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 20 апреля 2010 года назначил народного депутата В.ГОРБАЛЯ председателем Львовской ОГА.

В.ГОРБАЛЬ до сих пор не сложил с себя депутатские полномочия.

В то же время в Регламентном комитете ВР УНИАН сообщили, что не получали от В.ГОРБАЛЯ заявления об отозвании предыдущего заявления о снятии депутатских полномочий.

Парламент 24 декабря планирует рассмотреть вопрос о полномочиях депутатов-совместителей.

