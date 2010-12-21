Эксперты подготовили предложения по подготовке Украины к ассоциированному членству в ЕС

Группа украинских и европейских экспертов подготовили предложения к проекту Национальной программы подготовки Украины к ассоциированному членству в Европейском Союзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, предложения готовились по инициативе президента УСПП Анатолия КИНАХА и депутата Европарламента от партии Гражданская Платформа, вице-председателя Комитета по международной торговле Европарламента Павла ЗАЛЕВСКИ.

Предложения направлены Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой учесть их в реальном процессе приближения страны к ассоциированному членству и создания зоны свободной торговли с ЕС.

Материалы содержат определенный алгоритм внедрения стандартов европейской жизни в Украине и призваны способствовать быстрейшему достижению украинских евроинтеграционных стремлений.

А.КИНАХ подчеркнул, что поддержка и помощь Польши в вопросах интеграции Украины в европейское сообщество является очень важной. «Украине нужен опыт западного соседа в вопросах адаптации законодательства, усиления защиты прав и интересов граждан и бизнесменов в процессе интеграции, расширения экономических контактов, инвестиционного сотрудничества», - отметил он.

Президент УСПП подчеркнул, что предложения разработаны по ряду направлений секторального характера, в частности, по адаптации законодательной и нормативной базы в агросекторе.

Кроме того, он сообщил, что Министерство аграрной политики Украины и Министерство сельского хозяйства Польши готовятся подписать меморандум о сотрудничестве и обмене опытом по адаптации законодательства к нормам ЕС. Верховной Раде будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты из разных фракций, которая возьмет на себя координирующие функции в контексте адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС.

