Главное на 21 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

ТЭК

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», в соответствии с документом, стороны рассмотрят вопросы о разработке финансово-экономического обоснования создания СП, проектов его учредительных документов, в которых в том числе будет определен размер уставного капитала предприятия, порядок формирования его органов управления и принятия ими решений.

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» рассмотрят вопросы, касающиеся разработки принципов и источников финансирования деятельности СП и перечня его первоочередных проектов.

Согласно документу, совместное предприятие будет создано на паритетной основе для работы на территории Украины. Его деятельность, в частности, будет направлена на:

проведение геологоразведки, оценки ресурсов метана угольных пластов и их перевода в запасы промышленных категорий; бурение и освоение скважин, обустройство метаноугольных месторождений, транспортировку и использование угольного газа;

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ по добыче газа из угольных пластов; разработку и реализацию научно-технических программ и финансовых механизмов при реализации проектов добычи угольного газа.

«Консолидация наших усилий лежит в логике инициатив по интеграции деятельности двух компаний. Работа СП позволит применить и на Украине передовые технологии «Газпрома» по добыче угольного газа, откроет новые перспективы для нашего сотрудничества — теперь в освоении нетрадиционных источников. Речь идет не только о добыче на Украине дополнительных объемов газа, которые ранее были недоступны, но и, что даже более важно, – о повышении безопасности при добыче угля шахтным способом за счет извлечения метана из пласта», — сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обсуждали возможность создания двух совместных предприятий: по добыче угольного метана и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

Финансы

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 263 народных депутата из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент признал утратившими действие законы Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. За принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, депутаты уже на этой неделе могут рассмотреть этот законопроект в первом чтении, а в целом принять - в январе 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения». Введение в действие этих законов откладывалось дважды: с 1 января на 1 апреля 2010 года и с 1 апреля 2010 на 1 января 2011 года.

30 сентября 2010 г. министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что пакет отсроченных антикоррупционных законов будет доработан с учетом позиции Группы государств против коррупции (GRECO).

17 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду в качестве безотлагательного проект закона “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”.

По данным пресс-службы главы государства, внесенный законопроект предусматривает введение действенных механизмов для предотвращения возникновения коррупции, устранения причин и условий, которые ее порождают.

Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.

Этот проект получил одобрительные отзывы со стороны экспертов Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO), которая, в соответствии с Планом действий Украина-ЕС контролирует выполнение принятых Украиной на себя обязательств. Положения законопроекта также согласованы с положениями Конвенции ООН против коррупции, отметили в Администрации Президента.

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Национальный банк Украины (НБУ) отменил постановление, которым упразднялась обязательная продажа валютной выручки.

Это предусмотрено постановлением НБУ №457 от 8 октября 2010 года, которым признается утратившим силу постановление Нацбанка от 31 марта 2005 года № 101 “Об отмене обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов” (регистрация в Минюсте 5 апреля 2005 года, № 359/10639).

Напомним, постановление №101 отменяло действие постановления НБУ от 4 сентября 1998 года N349 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов - юридических лиц".

Постановление №457 вступит в силу через 10 дней со дня регистрации в Министерстве юстиции Украины (зарегистрировано 13 декабря 2010 года).

На телефонный вопрос УНИАН о том, свидетельствуют ли эти изменения о возобновлении обязательной продажи валютной выручки, в департаменте НБУ, который отвечает за взаимодействие со СМИ, не смогли ответить.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины своим Указом №1119/2010 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 г. «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году».

В частности, данным решением СНБОУ, Кабинету министров Украины совместно с Национальным банком Украины поручено:

а) подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о предоставлении Национальному банку Украины права временно вводить обязательную продажу субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, части валютной выручки;

б) принять меры по уменьшению в 2011 году использования иностранной валюты как средства платежа на территории Украины.

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Министерство финансов Украины сегодня приняло решение не размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Минфин анонсировал проведение 21 декабря т.г. аукциона по размещению ОВГЗ.

К размещению планировалось предложить бумаги с погашением: 18 мая 2011 года (срок обращения 147 дней), 14 декабря 2011 года (357 дней) и 27 марта 2013 года (826 дней).

Министерство финансов Украины 16 декабря т.г., после трехнедельного перерыва, разместило ОВГЗ на 400,108 млн. грн.

Срок обращения бумаг - 545 дней, срок погашения - 13 июня 2012 года. Номинал одной облигации - 1000 гривень.

По информации Минфина, средства, привлеченные от продажи ОВГЗ, планируется использовать для финансирования Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №912 от 11 октября т.г. увеличил уставный фонд ГИУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления Кабмин поручил осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 2 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

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Правление Пенсионного фонда (ПФ) своим постановлением №27-2 от 23 ноября 2010 года утвердило порядок рассрочки сумм штрафов и пени, которые начислены и не оплачены или подлежат начислению предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Документ зарегистрирован в Минюсте от 15 декабря 2010 года, текст постановления размещен на официальном сайте фонда.

Постановлением ПФ также утвержден порядок списания задолженности по штрафам и пени угле- и торфодобывающим предприятиям, которые принадлежат к сфере управления Министерства угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генпрокуратуре отмечали, что задолженность в Пенсионный фонд в этом году удалось уменьшить с более чем 3,5 млрд. грн., которые были зафиксированы в начале этого года, до 2,2 млрд. грн. (по состоянию на октябрь).

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Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 308 зарегистрированных в сессионном зале.

Основной целью закона является приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2007 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодировки товаров, к которой присоединилась Украина.

Кроме того, законом предусмотрена адаптация статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации; стандартизация внешнеторговой документации; устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров.

Закон также предусматривает ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров во время осуществления внешнеторговых операций; приведение ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным Графиком тарифных обязательств Украины перед Всемирной торговой организацией по товарам на 2011 год в рамках Протокола о вступлении Украины в ВТО.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/7,9970 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9765/7,9830 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9735/7,9805 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601 гшрн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2797/0,2798 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,7325 рублей за доллар (-0,04).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3115/1,3200 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4915/10,5095 грн./евро, к 12:00 цены снизились до 10,4885/10,5030 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,4885/10,5035 грн./евро.

Приватизация

Единственную заявку на участие в конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» подала компания австрийского концерна EPIC– ЕСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, компания соответствует всем требованиям, предъявленным Фондом к участникам конкурса по "Укртелекому".

А.РЯБЧЕНКО отметил, что ЕСУ соответствует всем требованиям.

Он также сообщил, что компания уже внесла необходимый для участия в конкурсе залог, составляющий 1 млрд. 50 млн. грн.

В то же время, сказал председатель ФГИУ, поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Он отметил, что Фонд планирует в ближайшее время провести конкурс по отбору независимого оценщика предлагаемого к продаже пакета акций «Укртелекома».

Председатель ФГИУ также сообщил, что представляющая интересы украинского бизнесмена Р.АХМЕТОВА инвестиционная компания «Альтана Капитал», которая ранее высказывала свою заинтересованность в данном объекте, приняла решение не принимать участия в конкурсе.

По словам А.РЯБЧЕНКО, концерн EPIC выступает финансовым консультантом таких международных телекоммуникационных компаний, как «Дойче Телеком», «Франс Телеком» и пр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 13 октября объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Эксперты называли украинскую группу СКМ и российскую АФК "Система" наиболее вероятными претендентами на покупку госпакета акций «Укртелекома».

20 декабря был последним днем подачи заявок на участие в конкурсе по продаже контрольного госпакета ОАО «Укртелеком».

По информации источника, близкого к правительству, заявку на участие в приватизационном конкурсе подала одна компания, которая является резидентом Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в ближайшее время заключить мировое соглашение с покупателем государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, речь идет о нулевом варианте мирового соглашения, когда стороны отказываются от взаимных претензий друг к другу. В частности, ФГИУ не выплачивает курсовую разницу от внесенной при первой продаже «Лугансктепловоза» суммы в долларах, а также не возвращает 40 млн. грн. внесенного покупателем «Лугансктепловоза» залога.

По словам председателя ФГИУ, в данное время проходит отработка текста мирового соглашения.

Он также сообщил, что планируемое собрание акционеров предприятия будет перенесено, скорее всего, уже на время после заключения данного мирового соглашения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 15 декабря принял решение о заключении мирового соглашения с Брянским машзаводом по поводу проблемных вопросов, связанных с приватизацией «Лугансктепловоза».

Киевский хозяйственный апелляционный суд удовлетворил апелляции Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и управляющей компании «Брянский машзавод», отменив решение Хозяйственного суда Киева, признавшего недействительным договор купли-продажи 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Суд также вынес отдельное постановление об отказе в иске компании Mantara Holding к Фонду госимущества и управляющей компании «Брянский машзавод» о признании недействительными решений ФГИУ, касающихся приватизационного конкурса по «Лугансктепловозу».

Ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда госимущества, касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный ФГИУ с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – Mantara Holding не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

Mantara Holding обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает возможной продажу госпакета акций Одесского припортового завода в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, в которой сегодня находится данное предприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, сегодня проблемными для предприятия являются высокие цены на газ, уровень рентабельности.

В то же время, по словам А.РЯБЧЕНКО, по «Турбоатому» наблюдается совсем иная ситуация. В частности, у него высокий уровень рентабельности, достаточное количество заказов. В связи с этим на сегодня нет необходимости в приватизации данного предприятия, отметил председатель Фонд госимущества.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ, КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОАО «Турбоатом» - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.

Кадровые изменения

Василий ГОРБАЛЬ освобожден от должности главы Львовской областной государственной администрации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Верховной Раде Украины.

По информации источника, пока неизвестно, кто будет назначен на должность губернатора Львовской области, называют разные фамилии.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 20 апреля 2010 года назначил народного депутата В.ГОРБАЛЯ председателем Львовской ОГА.

В.ГОРБАЛЬ до сих пор не сложил с себя депутатские полномочия.

В то же время в Регламентном комитете ВР УНИАН сообщили, что не получали от В.ГОРБАЛЯ заявления об отозвании предыдущего заявления о снятии депутатских полномочий.

Парламент 24 декабря планирует рассмотреть вопрос о полномочиях депутатов-совместителей.

Международные отношения

Группа украинских и европейских экспертов подготовили предложения к проекту Национальной программы подготовки Украины к ассоциированному членству в Европейском Союзе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, предложения готовились по инициативе президента УСПП Анатолия КИНАХА и депутата Европарламента от партии Гражданская Платформа, вице-председателя Комитета по международной торговле Европарламента Павла ЗАЛЕВСКИ.

Предложения направлены Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой учесть их в реальном процессе приближения страны к ассоциированному членству и создания зоны свободной торговли с ЕС.

Материалы содержат определенный алгоритм внедрения стандартов европейской жизни в Украине и призваны способствовать быстрейшему достижению украинских евроинтеграционных стремлений.

А.КИНАХ подчеркнул, что поддержка и помощь Польши в вопросах интеграции Украины в европейское сообщество является очень важной. «Украине нужен опыт западного соседа в вопросах адаптации законодательства, усиления защиты прав и интересов граждан и бизнесменов в процессе интеграции, расширения экономических контактов, инвестиционного сотрудничества», - отметил он.

Президент УСПП подчеркнул, что предложения разработаны по ряду направлений секторального характера, в частности, по адаптации законодательной и нормативной базы в агросекторе.

Кроме того, он сообщил, что Министерство аграрной политики Украины и Министерство сельского хозяйства Польши готовятся подписать меморандум о сотрудничестве и обмене опытом по адаптации законодательства к нормам ЕС. Верховной Раде будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты из разных фракций, которая возьмет на себя координирующие функции в контексте адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС.

Социальная политика

По оперативным данным Министерства социальной политики, на 10 декабря задолженность по заработным платам составила 1,2 млрд. грн., что на 5% меньше по сравнению с данными на 1 декабря 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2010 года сократилась на 4,2% и на 1 ноября т.г. составила 1,284 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 12,9%.

Экология

Верховная Рада Украины приняла Закон "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики до 2020 года".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения в целом проголосовали 249 народных депутатов из 265 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, целью государственной экологической политики является сохранение и восстановление экосистемы на всей территории Украины, необходимой для гармонического существования живой и неживой природы, достижения равновесия использования природных ресурсов, их восстановления и развития общества, а также гарантирование экологически безопасной природной среды для жизни и здоровья населения.

Определено, что основными принципами национальной экологической политики являются: обеспечение сбалансированности экологических, экономических и социальных интересов общественного развития государства; интеграция экологических целей в отраслевую политику на том же уровне, что и экономические и социальные цели; обеспечение экологической безопасности и поддержка экологического равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы; содействие осознанию обществом необходимости сохранения окружающей природной среды для будущих поколений; участие общественности в формировании и реализации экологической политики; неотвратимость ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды; приоритетность требований "загрязнитель окружающей природной среды и пользователь природных ресурсов платят полную цену"; распределение благ для населения от использования природных ресурсов и обеспечение доступа к ним на справедливой основе; достоверность экологической информации.

Задачами улучшения экологической ситуации и повышения уровня экологической безопасности, в частности, является оптимизация структуры энергетического сектора национальной экономики в результате увеличения объема использования энергетических источников с низким уровнем выбросов двуокиси углерода до 2015 года на 10% и до 2020 года на 20%; увеличение объема использования восстанавливаемых и нетрадиционных источников энергии до 2015 года на 5% и до 2020 года на 10% базового уровня; уменьшение объема выбросов общераспространенных загрязняющих веществ стационарными источниками до 2015 года на 10% и до 2020 года на 25% базового уровня, а также передвижными источниками в результате установления нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах до 2015 года в соответствии со стандартами Евро-4, до 2020 года - Евро-5.

Чрезвычайные ситуации

Специалисты не зафиксировали ухудшения качества воды в украинской части Дуная после аварии в Румынии баржи, которая перевозила минеральные удобрения.

Об этом сегодня в интервью УНИАН сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Одесской облгосадминистрации Александр МИХЕЕВ.

По его словам, специалистами Одесского областного управления МЧС, райгосадминистраций и отрядами пограничной службы, несущими службу в придунайских районах, предприняты все меры к тому, чтобы растворяющиеся минеральные удобрения из затопленной на Дунае молдавской баржи не нанесли ущерба здоровью жителей украинского Придунавья.

Он уточнил, что «согласно мониторинга качества дунайской воды близ райцентра Рени Одесской области, никаких причин для тревоги нет – показатели находятся в пределах нормы. Специалисты Госэкоинспекции северо-западного части Черного моря полагают, что благодаря низкой температуре воды растворение груза аммофоса на барже будет происходить медленно, благодаря чему «концентрация аммофоса в дунайской воде будет незначительной».

Вместе с тем, специалисты Госэкоинспекции продолжают проводить почасовый мониторинг качества воды в реке.

Кроме того, «решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «закрыты шлюзы по Рении, Измаилу, Килие и Вилково, даны указания госадминистрациям придунайских районов и погранотрядам об осуществлении строго контроля по выполнению запрета на использование дунайской воды и ловлю рыбы, которая может быть опасной для употребления в пищу».

Как сообщал УНИАН, по данным Посольства Украины в Румынии, 19 декабря в районе города Гиндерешть в реке Дунай за 130 километров от границы с Украиной из-за повреждения в корпусе затонула баржа с минеральными удобрениями.

Баржа транспортировалась буксиром "Орион" под флагом Молдовы и перевозила насыпью 964 тона минерального удобрения "Аммофос". По предварительным данным, удобрение нетоксично.

(УНИАН)