Анонс на 22 декабря

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений проведет слушание на тему: «О состоянии и перспективах развития аграрного образования и науки Украины».

* Круглый стол на тему: «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы». Организатор - Институт Горшенина. Участники: Алексей Урин, советник, руководитель экономической группы Посольства РФ в Украине; Александр Мацак, зам.председателя Правления АСК «ИНГО Украина»; Мирослав Табахарнюк, глава Наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ»; Олег Устенко, директор Международного Фонда Блейзера; Анна Деревьянко, директор Европейской Бизнес Ассоциации; Константин Головинский, руководитель Управления корпоративных коммуникаций ГИК «Ренессанс Капитал»; Дионис Васильев, директор консалтинговой группы «НЕО Центр Украина».

* Состоится деловой завтрак на тему: “Административная реформа пищевой безопасности в Украине: кто будет заботиться о еде на Вашем столе?”. Организатор - проект IFC «Безопасность пищевой продукции в Украине». Участники: Сара Окман, руководитель проекта IFC «Безопасность пищевой продукции в Украине»; Елена Перкаль, директор Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции в Украине; представитель Координационной группы донорских организаций по вопросам беспечности пищевых продуктов.

* Круглый стол на тему: "Строительство жилья в Украине: итоги, прогнозы и "революционные" перемены". Организатор - "ЛІГАБізнесІнформ". Учасники: Игорь Лысов, народный депутат Украины, президент ГК "ЛикоХолдинг"; Юрий Белецкий, генеральный директор КУА ООО "Лико Инвест"; Михаил Ермоленко, ген.директор, Knight Frank LLC Ukraine; Виктория Нерода, руководитель департамента жилой недвижимости компании UTG; Сергей Грабар, исполнительный директор Украинской строительной Ассоциации и др. Модераторы: Яна Довгань, редактор рубрики "Недвижимость и строительство".

* Брифинг заместителя Председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко на тему: "Уроки налоговой реформы накануне пенсионной" Во время брифинга будут представлены результаты социологического исследования относительно налоговой реформы.

* Состоится заседание Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины. Участники изберут председателя Союза и Правления, обсудят актуальные вопросы местного самоуправления в Украине, в частности, финансовые основы местного самоуправления и проблемы формирования местных бюджетов.

* Пресс-конференция главы комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Натальи Королевской на тему: "Экономические итоги 2010 года и планы на 2011".

* Пресс-конференция на тему: «Экономические итоги 2010 года». Участники: президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой, финансовый аналитик Эрик Найман и независимый эксперт Александр Нарбут.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Интернет Ассоциации Украины «Итоги деятельности ИнАУ. Ответы на новые вызовы для ІКТ-отрасли». Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Александр Ольшанский, зам.председателя Правления ИнАУ; Иван Петухов, член Правления ИнАУ; Михаил Комиссарук, член Правления ИнАУ; Эллина Шнурко-Табакова, член Правления ИнАУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон:(044) 278-29-25, info@inau.org.ua.

* Открытие строительства Оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный»в рамках выполнения государственной программы развития сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции Украины.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Жилищно-коммунальное хозяйство 2011: реформы или углубление кризиса? Прогнозы и позиция экспертов». Участники: президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ (ВАЧИ ЖКХ) Сергей Бульбас, вице-президент ВАЧИ ЖКХ Виктор Вигивский. К участию приглашен экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Вопросы: Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства: первоочередные шаги новосозданного ведомства, ожидания отрасли и общественности; Проект бюджета-2011: каким будет финансирование «коммуналки» в следующем году?; Внедрение распределительных счетов со спецрежимом использования - петля или спасение для предприятий централизованного тепло- и водоснабжения; Экономически обоснованные тарифы - миф или реальность? По какой методологии проводился расчет тарифов на тепло?; Как стимулировать платежную дисциплину населения и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 599 10 81.

* Пресс-брифинг на тему: «текущие вопросы в работе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также итоги визита Председателя Комиссии - Дмитрия Тевелева в Китайскую Народную Республику».

* Пресс-конференция на тему: "Банкиры просят президента Украины и парламент спасти банковскую отрасль". Участники: президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко; генеральный директор Ассоциации "Украинский кредитно-банковский союз" Галина Олифер.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Инвесторов «Троещинских Липок» (Лаврухина 5,6) пытаются обмануть опять”. Свыше 3 млн. грн. руководство одного коммунального предприятия требует от инвесторов домов 5,6 по ул. Лаврухина, которые еще 5 лет тому назад на 100% профинансировали строительство своих квартир. Благодаря вмешательству Администрации Президента Украины и Решению Киевского горсовета это КП признано заказчиком завершения долгостроя и обеспечено необходимыми источниками финансирования. На сегодняшний день строительство уже завершено, готовится сдача домов в эксплуатацию. Но руководство КП требует под надуманными предлогами доплаты от инвесторов, шантажируя их невыдачей свидетельств собственности и возможностью забрать квартиры с последующей их реализацией по рыночным ценам и возвращением инвесторам сумм, которые были вложены в строительство еще в 2004-2005 гг. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Какова государственная стратегия в финансировании строительства новых религиозных сооружений и реконструкции старых храмов и церквей национального значения?" Участники: Александр Бригинец; глава комиссии по культуре (Киевсовет); Николай Пархоменко, Украинское общество охраны памятников истории и культуры; представители Украинской Православной церкви; Владимир Яворивский; глава комиссии ВР по вопросам культуры и духовности; Сергей Кролевець; экс-директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, председатель Всеукраинской ассоциации музеев. В ходе мероприятия будет показан видеосюжет, подготовленный "РИА Новости".

* Начнется выездное заседание Комитета по вопросам культуры и духовности на тему: «Контроль за соблюдением законодательства при стоительстве Десятинной церкви и Кафедрального собора Воскресенья Христова». Заседание будет проводиться возле остатков фундамента Десятинной церкви, а также на строительстве Свято-Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви (МП).

* Кондитерская Корпорация ROSHEN проведет пресс-тур, во время которого откроется «самая большая тайна», хранящаяся на территории Винницкой кондитерской фабрики ROSHEN. Только один день тайна будет открыта для взрослых. На территории Винницкой кондитерской фабрики состоится торжественное открытие уникального Детского развлекательного центра ROSHEN. Детей ожидает встреча с «живым» роботом, 4D кинотеатр, и путешествие в пять комнат, которые хранят секреты сахара, шоколада, карамели, вкуса и аромата. Участники: президент Кондитерской Корпорации ROSHEN Вячеслав Москалевский; директор по развитию Кондитерской Корпорации ROSHEN- Евгений Вовчановский; директор Винницкой кондитерской фабрики Александр Билык.

* Состоится презентация культурологического путеводителя “Прорезная. Ярославов Вал. Музыкальные и театральные адреса от Крещатика до Львовской...” из серии “История одной улицы” издательства “Амадей”. В мероприятии примут участие актеры, музыканты, театральные деятели и авторы книги.

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