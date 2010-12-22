Президент назначил новых председателей Львовской и Тернопольской ОГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новых председателей Львовской и Тернопольской областных государственных администраций.

Об этом идет речь в указах В.ЯНУКОВИЧА от 21 декабря, обнародованных на сайте главы государства.

В частности, Президент назначил Михаила ЦЫМБАЛЮКА председателем Львовской ОГА, освободив от этой должности Василия ГОРБАЛЯ.

Также глава государства назначил Валентина ХОПТЯНА председателем Тернопольской ОГА, освободив от этой должности М.ЦЫМБАЛЮКА.

До назначения губернатором В.ХОПТЯН работал председателем Пидволочиской районной государственной администрации Тернопольской области.