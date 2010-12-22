Франция и Германия против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне

Министры внутренних дел Франции и Германии Брис ОРТЕФЕ и Томас де МЕЗЬЕР заявили, что не поддерживают присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Как сообщает интернет-версия французской газеты Le Figaro, об этом министры заявили Европейской комиссии.

По данным издания, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ получила от этих двух министров письмо, в котором они называют «преждевременным» присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне в марте 2011 года.

В своем письме министры отмечают «неспособность» двух стран преодолеть коррупцию и организованную преступность.

Издание отмечает, что Еврокомиссия не имеет полномочий по принятию решений о присоединении новых стран к Шенгенской зоне – эти вопросы относятся к компетенции стран-членов, при этом решение должно быть принято единогласно.

Эксперты стран-членов ЕС, посетившие Румынию и Болгарию, представят свой доклад в январе, чтобы страны-члены содружества могли принять окончательное решение.

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ уже заявил, что считает такое решение Франции и Германии дискриминационным по отношению к его стране.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, которые пересекают внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 страны-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.