Янукович уволил Мытника. Министром здравоохранения назначен Емец

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Илью ЕМЦА министром здравоохранения, освободив от этой должности Зиновия МЫТНИКА. Тексты соответствующих указов от 21 декабря обнародованы на сайте главы государства. До назначения министром И.ЕМЕЦ работал директором Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Как сообщал УНИАН, З.МЫТНИК был назначен министром здравоохранения постановлением парламента от 11 марта.

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