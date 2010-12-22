ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Экспортеров снова обязали продавать половину валютной выручки», в котором пишет – Нацбанк вернул норму, согласно которой возвращается обязательная продажа валюты экспортерами///

http://delo.ua/finance/eksporterov-snova-objazali-prod-149158/

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Также «Дело» публикует материал «Укртелеком» достанется малоизвестной компании», в котором пишет - единственным претендентом на покупку «Укртелекома» стала Esu, дочерняя компания австрийского инвестиционного фонда Epic. По словам председателя Фонда госимущества Александра Рябченко, претендент уже внес конкурсную гарантию — 1,05 млрд. грн.

http://delo.ua/business/ukrtelekom-dostanetsja-maloiz-149173/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Труду все возрасты покорны», в котором пишет – в Украине стартовала пенсионная реформа, которая коснется и нынешних, и будущих пенсионеров. Правительство, в частности, предложило увеличить срок выхода на пенсию женщин и военнослужащих, отменить индексацию специальных пенсий и уменьшить пенсии работающих пенсионеров. Эксперты отмечают, что эти изменения необходимо было принять еще десять лет назад. При этом они признают, что предложения правительства сложно назвать реформой, ведь введение накопительной пенсионной системы будет отложено на неопределенный срок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562228

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Лугансктепловоз» прибывает на конечную остановку» пишет – российский "Трансмашхолдинг" и украинский Фонд госимущества (ФГИ) разрешили спор в отношении приватизации крупнейшего в Украине производителя тепловозов – "Лугансктепловоза". Вчера в ФГИ заявили о намерении подписать мировое соглашение о взаимозачете встречных требований с российской компанией. Эксперты считают, что мировое соглашение позволит "Лугансктепловозу" рассчитывать на стабильную работу предприятия…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562243

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«Коммерсант-Украина» в материале «Президент потряс ветви власти» пишет – вчера вечером президент Виктор Янукович обратился к парламенту с просьбой отправить в отставку главу НБУ Владимира Стельмаха и назначить на этот пост его нынешнего заместителя Сергея Арбузова. Кроме того, глава государства сменил министра здравоохранения и председателей Тернопольской и Львовской областных госадминистраций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562252

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банки почувствовали деньги» пишет - в ноябре банки продемонстрировали возврат к прибыльной деятельности. В 2011 г. они надеются получать прибыль постоянно. Но удастся это не всем…

http://markets.eizvestia.com/full/banki-pochuvstvovali-dengi

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Также «Экономические известия» в публикации «План потерь — $9 млрд.» пишут - будущий урожай обойдется аграриям на $9 млрд. дороже, чем урожай уходящего сезона. Это усилит тенденцию по поглощению хозяйств с земельным банком 1-3 тыс. га крупными игроками, а также сделает сельхозпроизводителя еще беднее…

http://markets.eizvestia.com/full/plan-poter-9-mlrd

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«Газета по-киевски» в публикации «Больничная касса: дешевое – бесплатно, дорогое – за деньги» пишет – больничные кассы заработают на этой неделе. Врачи Киева говорят, что с их помощью киевляне смогут получать более качественное медобслуживание. Но рассчитывать на дорогостоящее лечение пациенты не могут…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/22/040849.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевлянин получил 17 тыс. грн. компенсации за перелом, полученный при гололеде» пишет – остальные пострадавшие спустя год не выдержали судебных тяжб…

http://www.segodnya.ua/news/14206968.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правила вычитания» пишет – в России при уплате единого налога на недвижимость, который будет введен не ранее 2013 г., Минэкономразвития предлагает установить универсальный вычет в 55 кв. м для жилья и 6 соток — для земли. Чиновники советуют ввести налог с рыночной цены квартир сразу же после того, как закончится их массовая оценка…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252255/pravila_vychitaniya

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Издание «Известия» в публикации «Гонка разоружений» пишет – депутаты запретили травматическое оружие. Но только импортное…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149813/

(УНИАН)