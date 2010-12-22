Киев посетит секретарь Совета безопасности РФ Патрушев
11:44, 22 декабря 2010Разное
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22-23 декабря в Киеве с рабочим визитом будет находиться секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай ПАТРУШЕВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время визита запланированы консультации секретаря СНБО Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ и секретаря Совбеза РФ Н.ПАТРУШЕВА. Будет подписан План сотрудничества между аппаратами Совета национальной безопасности и обороны Украины и Совета безопасности Российской Федерации на 2011-2012 годы.
Кроме того, программой визита предусматриваются встречи Н.ПАТРУШЕВА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ.
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