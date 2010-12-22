Главное на 22 декабря (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровые изменения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины и назначении на эту должность Сергея АРБУЗОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое решение глава государства принял в связи с поданным В.СТЕЛЬМАХОМ заявлением об отставке.

До этого назначения С.АРБУЗОВ работал первым заместителем председателя НБУ.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Президент 15 июля 2010 г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания на должности главы НБУ увеличен до 7 лет.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Илью ЕМЦА министром здравоохранения, освободив от этой должности Зиновия МЫТНИКА.

Тексты соответствующих указов от 21 декабря обнародованы на сайте главы государства.

До назначения министром И.ЕМЕЦ работал директором Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Как сообщал УНИАН, З.МЫТНИК был назначен министром здравоохранения постановлением парламента от 11 марта.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил новых председателей Львовской и Тернопольской областных государственных администраций.

Об этом идет речь в указах В.ЯНУКОВИЧА от 21 декабря, обнародованных на сайте главы государства.

В частности, Президент назначил Михаила ЦЫМБАЛЮКА председателем Львовской ОГА, освободив от этой должности Василия ГОРБАЛЯ.

Также глава государства назначил Валентина ХОПТЯНА председателем Тернопольской ОГА, освободив от этой должности М.ЦЫМБАЛЮКА.

До назначения губернатором В.ХОПТЯН работал председателем Пидволочиской районной государственной администрации Тернопольской области.

Пенсионная реформа

Министерство социальной политики Украины начинает общественное обсуждение проекта закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Все замечания и предложения заинтересованные граждане, общественные организации могут направлять на почтовый адрес министерства: ул. Эспланадная, 8/10, г. Киев, 01001, с примечанием „Общественное обсуждение”.

Замечания и предложения также можно оставить, обратившись к „Правительственной горячей линии” по телефону 0-800-507-309 или направить на электронный адрес press5@mlsp.gov.ua.

Также работает специальная информационная «горячая линия» по вопросам Пенсионной реформы 0-800-500-392 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, все звонки из Украины бесплатно).

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0-800-503-753 (работает в рабочие дни с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной).

Наиболее интересные мнения будут обнародованы на сайте Министерства социальной политики. Министерство приглашает общественность активно принять участие в дискуссии.

Как сообщал УНИАН, правительство в подготовленном законопроекте о пенсионной реформе, в частности, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев, начиная с 1 февраля 2011 года. Для мужчин предельный возраст пребывания на государственной службе повышается с 60 до 62 лет.

Законопроектом также предлагается повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до, соответственно, 30 и 35 лет для новопризначенных пенсий.

Криминал

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления бывшим заместителем председателя Пенсионного фонда служебным положением, что привело к нанесению государству свыше 6 млн. грн. убытков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, ведомством проведена проверка законности использования средств, выделенных на изготовление и доставку сообщений о пересчете пенсий согласно постановлению предыдущего правительства.

Проверкой выявлено, что бывший заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины вопреки требованиям действующего законодательства согласовал экономически необоснованную цену закупки у одного из коммерческих обществ г. Киева услуг по разработке, изготовлению и доставке бесконвертных именных сообщений на сумму 17 млн. грн. и подписал соответствующий договор.

Установлено, что из-за привлечения к предоставлению услуг посреднических структур, которые не имели соответствующих лицензий и в действительности не осуществляли доставку сообщений пенсионерам, Пенсионному фонду Украины нанесены убытки на сумму более 6 млн. грн.

По указанным фактам Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Генеральной прокуратуре решили допрашивать ее ежедневно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после завершения допроса в Следственном управлении Генпрокуратуры Украины.

«Сегодня в Генеральной прокуратуре решили, что допрашивать меня надо каждый день, и каждый день вызывать в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы я не имела была возможности выехать в регионы к людям, чтобы я не имела возможности общаться с ними. И, собственно, понимать, в каком состоянии они сейчас живут и помогать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, заметив, что для нее это все является очевидным, «когда полностью завалена экономическая политика, когда полностью завалена социальная политика, провалены все реформы, которые реально в Украине не проводятся, когда коррупция набирает просто ужасных оборотов...».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, при таких обстоятельствах действующей власти необходимо убрать любую конкуренцию через прокуратуру.

«Для этого у них все подготовлено полностью», - сказала она, напомнив, что Генеральную прокуратуру возглавляет «ближайший родственник Президента», а ближайший родственник генпрокурора – родной брат - является одним из руководителей Высшего специализированного суда по рассмотрения гражданских и уголовных дел, который будет рассматривать ее дело.

«Собственно, у них все есть для того, чтобы политические репрессии осуществлять безукоризненно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив при этом, что «у них все эти планы не выйдут, поскольку вследствие полного провала их работы сегодня их деятельностью не удовлетворен каждый человек».

Касаясь непосредственно темы сегодняшнего допроса, она сообщила, что в этот раз практически никаких следственных действий с ней не проводилось.

В то же время лидер «Батьківщини» заметила, что «Генпрокуратура еще увеличила следственную группу, у них там уже десятки людей расследуют это надуманное по своим обстоятельствам дело о том, что я людям в кризис оплатила пенсии”.

“Сегодня они также изменили подписку о невыезде, расширив количество адресов, по которым я могу находиться, продолжая ограничивать мое право передвижения по стране», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила убеждение, что все эти действия являются абсурдом и не имеют ничего общего с правосудием.

По ее словам, сегодня ей уже вручили повестку на допрос, который должен состояться послезавтра, вчера она также была у следователя.

Как сообщалось, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра, «действуя умышленно, в личных интересах», приняла решение «об использовании части средств, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Транспорт

Строительство трассы «Формула-1» в Украине обойдется в 200 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Ни для кого не секрет, что трасса «Формула-1» стоит порядка 200 млн. долл., но не это главное, а нужно подтягивать инфраструктуру», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что для успешного осуществления этого проекта необходимо заручиться поддержкой международной федерации. «Это очень сложно. Это не легче, чем получить Чемпионат Европы или Олимпиаду. Здесь проблема не столько с инфраструктурным проектом, а сколько, именно с возможностью принять Украину в этот клуб», - отметил Б.КРОЛЕСНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что ему неизвестно пока о проекте строительства в Украине трассы «Формулы-1».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил, что на протяжении двух лет в Иванковском районе Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1». По его словам, уже принято решение о выделении под этот проект около 100 га земли. Общая смета работ - около 1 млрд. долларов. В то же время А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, заметив, что лично видел этот проект, уже прошедший экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.

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Европейский Союз предоставит Украине 65 млн. евро для внедрения программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения о финансировании этой программы согласовано распоряжением Кабинета министров Украины от 15 декабря 2010 г. № 2264-р.

В частности, в соглашении и приложениях к нему определены общие условия и технические и административные положения об особенностях и условиях реализации задач и мероприятий (индикаторов) в транспортном секторе.

Общий бюджет финансирования составляет 65 млн. евро. Эти средства предусмотрено направить на бюджетную поддержку в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Средства бюджетной поддержки будут поступать непосредственно в Государственный бюджет Украины распределенными траншами. Условием проведения этих выплат является достижение индикаторов внедрения программы, которые являются неотъемлемой частью соглашения.

Благодаря бюджетной поддержке в сфере транспорта и дорожного хозяйства ожидается достичь результатов в следующих пяти областях: внедрение институциональных реформ в транспортном секторе Украины; повышение уровня безопасности в транспортном секторе Украины; улучшение условий для развития транспортной инфраструктуры; улучшение движения транспортных потоков через Украину; улучшение административных возможностей для развития и внедрения национальной транспортной стратегии.

Общей целью реализации программы секторальной бюджетной поддержки является внедрение стратегических приоритетов развития транспортной отрасли, укрепление сотрудничества Украина - ЕС относительно приоритетов, определенных повесткой дня ассоциации Украина - ЕС и другими соглашениями Украины-ЕС в транспортном секторе.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением от 15 декабря 2010 г. №2264-р одобрил проект Соглашения о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины". И уполномочил первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА подписать указанное соглашение.

Распоряжением от 20 октября 2010 г. Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития транспортной отрасли страны до 2020 года.

Цель принятия стратегии заключается в необходимости иметь целостный документ с определенными приоритетами развития транспортной сферы на долгосрочный период.

На основе этой стратегии будет разработан ряд целевых государственных программ развития с определением конкретных источников финансирования. Стратегия учитывает программные цели, выработанные Комитетом экономических реформ при Президенте Украины.

Целью стратегии будет модернизация транспортных предприятий, а также обновление парка подвижного состава во всех направлениях транспортной сферы.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 92,791% уставного капитала ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации».

Как отмечается в сообщении, оценка проводится для продажи акций ОАО «Укртелеком» одному покупателю в связи с тем, что на приватизационный конкурс по продаже госпакета акций «Укртелекома» поступила всего одна заявка.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО вчера, 21 декабря, заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

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Австрийский инвестиционно-финансовый консорциум EPIC, единственный претендент на покупку "Укртелекома", планирует провести его масштабную реструктуризацию. Об этом HITech.Expert сообщил управляющий партнер компании EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider).

По его словам, покупка «Укртелекома» является долгосрочной инвестицией для компании, несмотря на то, что она является инвестиционной.

По словам П.ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC на сегодняшний день понимает всю серьезность возложенных на инвестора социальных обязательств, которые включены в обязательные условия конкурса по приватизации ОАО „Укртелеком”. В то же время, инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора.

При этом основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.

П.ГОЛДШАЙДЕР опроверг информацию о том, что EPIC действует в интересах Deutsche Telekom. По его словам, условия конкурса запрещают инвестору (EPIC) перепродавать актив на протяжении нескольких лет.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО вчера, 21 декабря, заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

ТЭК

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель на электронных торгах во вторник, 21 декабря, после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на электронных торгах на 69 центов, или на 0,8%, до 90,06 доллара за баррель. Ранее по итогам сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange) они повысились на 45 центов, или на 0,5%, до 89,82 доллара за баррель – самого высокого уровня закрытия с октября 2008 года.

Как сообщили во вторник вечером в API, запасы нефти в США на неделе 11-17 декабря сократились на 5,8 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, по данным API, не изменились.

Участники рынка, однако, ждут более внимательно отслеживаемых данных по запасам от Министерства энергетики, которые должны выйти в среду в 15.30 по Гринвичу. Согласно прогнозу аналитиков, данные министерства должны свидетельствовать о сокращении запасов сырой нефти на неделе 11-17 декабря на 2,3 млн. баррелей. Запасы бензина, как ожидается, увеличились на 900 000 баррелей, а запасы дистиллятов должны были уменьшиться на 600 000 баррелей.

Запасы по-прежнему существенно превышают средние уровни, хотя недавнее снижение, если оно продолжится, вероятно, поспособствует росту цен на нефть в 2011 году.

Во вторник нефтяные фьючерсы в целом следовали за фондовыми рынками и другими внешними ориентирами. Фондовые индексы США выросли благодаря надеждам на активность в сфере слияний и поглощений после того, как канадский банк Toronto-Dominion Bank согласился приобрести Chrysler Financial за 6,3 млрд долларов.

Нефтепродукты также подорожали по итогам торгов. Январские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 2,07 цента, или на 0,9%, до 2,3985 доллара за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут повысились на 2,69 цента, или на 1,1%, до 2,5164 доллара за галлон.

Торги проходили волатильно, так как низкий уровень активности помог усилить влияние мелких сделок. Многие трейдеры по-прежнему не решаются открывать более крупные позиции перед рождественскими и новогодними праздниками, и большую часть декабря нефть торгуется в узком диапазоне между 88 и 90 долларами.

И тем не менее непрерывный поток данных, судя по которым ситуация в американской экономике улучшается, по-прежнему оказывает поддержку ценам на нефть. Позднее на этой неделе несколько отчетов прольют еще больше света на состояние экономики. В среду должны выйти данные по ВВП за 3-й квартал, а на четверг запланирована публикация отчета по заказам на товары длительного пользования.

Соцполитика

Возле Харьковского городского совета начался митинг работников коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под стенами мэрии, где проходит сессия горсовета, собралось около 400 водителей трамваев и троллейбусов, которые требуют выплатить зарплату. К ним присоединяются также слесари, ремонтники, другие работники предприятия.

Участники акции обращаются к депутатам городского совета с требованием включить в повестку дня вопрос о выделении из городского бюджета средств на выплату задолженности по зарплате коллективу «Горэлектротранса».

«Мы не будем терпеть издевательства и требуем немедленной выплаты зарплат», - заявил один из ораторов.

Участники акции настроены решительно и не исключают, что в случае промедлений власти предупредительная забастовка станет бессрочной акцией протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове третий день на маршруты города не вышли трамваи и троллейбусы - городской электротранспорт не работает в связи с забастовкой водителей и кондукторов. В целом на линии не вышло 358 единиц пассажирского транспорта - 162 троллейбуса и 196 трамваев. Забастовщики, а это около 700 водителей и кондукторов, требуют немедленной выплаты зарплат.

На митинге в первый день забастовки, 20 декабря, забастовщики выдвинули 6 требований: полная выплата зарплаты, создание с привлечением депутатов горсовета комиссии для рассмотрения ситуации на предприятии, немедленное - до полного выяснения обстоятельств - прекращение реорганизации «Горэлектротранса» в новое предприятие «Харьковпасс», проведение в каждом депо собраний для перевыборов руководителей профсоюзных комитетов, немедленное прекращение демонтажа трамвайных путей и сокращения в Харькове пассажирских маршрутов.

По данным профкома предприятия, общая сумма долга работникам составляет 22,4 млн. грн., и зарплату не выплачивают с августа 2010 года.

Погода

23 декабря в Украине по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями, без существенных осадков. Только на крайнем западе, а ночью и в северных областях местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На протяжении суток будет наблюдаться туман, на дорогах северной половины - местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в восточной и южной части ночью 1-6° тепла, днем 7-12°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°, местами до 20°.

В Киеве и области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)