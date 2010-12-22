К концу года в Крыму отдохнут 5,7 млн. туристов - Минкурортов АРК

По прогнозам министра курортов и туризма АРК Александра ЛИЕВА, к концу текущего года количество отдохнувших в Крыму туристов составит около 5,7 млн. человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма АРК.

По состоянию на 22 декабря в Крыму побывали 5 695 тыс. отдыхающих. Такой подсчет был произведен по методике НАПКС (Национальная академия природоохранного и курортного строительства).

"И это еще не результат, так как на новогодние праздники мы ожидаем, что в Крым приедет еще порядка 30 тыс. туристов", - сообщил А.ЛИЕВ.

Также он отметил, что рекордное за все годы независимости Украины количество туристов приехало в Крым в 2007 году, их число составило 5 727 тыс. человек.

"Вероятнее всего, уже в этот понедельник мы встретим 5 млн. 700-тысячного туриста, - сообщил А.ЛИЕВ, - По поручению заместителя председателя Совета министров Крыма Георгия ПСАРЕВА мы разрабатываем мероприятия по встрече этого туриста. Это будет символическое торжественное мероприятие с вручением весьма несимволического приза - достаточно дорогостоящей путевки в один из лучших санаториев Крыма".

*** С 1996 по 2000 гг. количество туристов, посетивших Крым, составляло от 2,2 млн. до 3,7 млн. человек. С 2000 по 2007 гг. число туристов было в пределах от 3,5 млн. до 5,7 млн. человек. В 2009 году количество туристов составило менее 5 млн.