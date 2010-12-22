ВР ратифицировала соглашение между Украиной и Македонией о взаимной охране информации с ограниченным доступом

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Македония о взаимной охране информации с ограниченным доступом”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением предусмотрено, что договорные стороны должны обеспечить, чтобы всем лицам, чьи служебные обязанности или выполняемая работа нуждаются в доступе к информации с ограниченным доступом, предоставленной или обменянной по этому соглашению, должным образом был предоставлен допуск или они были проинструктированы в соответствии с национальным законодательством Договорных сторон перед предоставлением им доступа к такой информации.

Информация с ограниченным доступом передается между договорными сторонами по согласованным и защищенным информационным и коммуникационным каналам, дипломатическим каналам, специальной курьерской службой или по другим каналам, согласованным компетентными органами Договорных сторон.

Основными пунктами входа и выхода информации с ограниченным доступом, обмен которой осуществляется по этому Соглашению, являются в Украине соответствующие субъекты режимно-секретной деятельности по разрешению, предоставленному Службой безопасности Украины, а в Республике Македония - Центральная регистратура при Управлении безопасности информации с ограниченным доступом.

В соглашении отмечается, что в случае нарушения правил безопасности информации с ограниченным доступом, обмен которой осуществляется, что привело к ее разглашению, или если такое разглашение допускается, компетентный орган Договорной стороны, на территории которой состоялось нарушение правил безопасности, безотлагательно информирует компетентный орган другой договорной стороны и в соответствии со своим национальным законодательством инициирует процедуру расследования.

В соглашении также выписано, как решаются споры в этой сфере.

