Янукович потребовал активизировать борьбу с «черной археологией»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует активизировать борьбу с «черной археологией» и заявляет о необходимости закрепления на законодательном уровне требования о внесении частных археологических коллекций в государственный музейный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении во время заседания Общественного гуманитарного совета, проходящего сегодня в Киеве.

«Растущие аппетиты некоторых коллекционеров к бесценным старинным вещам привели к возникновению мощного черного рынка - незаконной торговле культурными ценностями. Безусловно, с этим государство в дальнейшем мириться не может», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что власть должна принять все меры по соблюдению международных требований в этой сфере.

Президент также выразил убеждение в необходимости на законодательном уровне положить конец нелегальной добыче, обращению и коллекционированию археологических находок. В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости внесения изменений в законы Украины об охране археологического наследия, а также о музеях и музейном деле об «отнесении частных археологических коллекций к государственной части музейного фонда Украины». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что такая практика принята практически во всех странах мира.