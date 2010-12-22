Количество проверяющих организаций будет сокращено более чем вдвое - Тигипко

В Украине более чем вдвое будет сокращено количество контролирующих организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего выступления в Тернополе во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал вице-премьер министр-министр социальной политики страны Сергей ТИГИПКО.

По его данным, сейчас в Украине 79 проверяющих структур. «Скажем, в Грузии их только 20. У нас те 79 каждый день ходят и ищут что-то. Мы приняли решение, что один центральный орган исполнительной власти должен иметь один проверяющий орган. До административной реформы мы планировали, что количество контролирующих структур будет сокращено вдвое, а теперь, наверное, будет и больше», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, контролирующие службы будут обязано применять рискориентированный подход к проверкам. «Нечего проверять крупное предприятие, которому нечем рисковать. Надо проверять малое предприятие, если оно вышло на чрезвычайно большие объемы, если 10 лет ничем не занималось и вдруг завозит большую партию товара. Так надо пойти туда и посмотреть, а не мешать работающим структурам проверками», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также напомнил о намерениях отменить печати. «Ведь нигде в мире не нужны печати, уставы, не надо уставного фонда. Это все забирает время и деньги предпринимателя. Нигде в мире нет командировки. И здесь важно внести соответствующие изменения», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, предусмотрены также существенные изменения в перечне лицензионных видов работ. «До чему дожились: обои клеить – нужна лицензия, штукатурить – лицензия, на что угодно лицензия. Что такое лицензия? Это очередь, взятки, это связали руки предпринимателю и ждем, когда наполнится бюджет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что в Украине на 92% уже сокращены лицензированные виды работ.