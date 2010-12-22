Главное на 22 декабря (вечер)

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины об акционерных обществах» и некоторые другие законы Украины относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесено изменения в Закон Украины «Об акционерных обществах». В законе предусмотрено, что контрольный пакет акций – пакет из 50 и больше процентов простых акций общества (в ныне действующем законодательстве 50 и больше 50% акций - УНИАН). В ныне принятом законе предусмотрено, что уставом частного акционерного общества может быть предусмотрено подавляющее право его акционеров на приобретение акций этого общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу. В случае, если уставом частного акционерного общества предусмотрено подавляющее право его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу, такое подавляющее право реализуется в соответствии с частями третьей – шестой этой статьи. Порядок реализации подавляющего права акционеров на приобретение акций частного акционерного общества, которые предлагаются их владельцем к отчуждению (кроме продажи) третьему лицу, устанавливается уставом такого общества. Также предусмотрено, что если акционеры частного акционерного общества не воспользуются подавляющим правом на приобретение всех акций, которые предлагаются для продажи, на протяжении срока, установленного данным Законом или уставом акционерного общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, объявленных акционерам общества.

В законе предусмотрено, что в случае нарушения подавляющего права на приобретение акций, любой акционер общества имеет право на протяжении трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении, требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя акций. Также в законе предусмотрено, что в случае возникновения права обращения взыскания на акции частного акционерного общества в связи с их залогом, отчуждение таких акций осуществляется с соблюдением подавляющего права акционеров на приобретение этих акций.

В законе предусмотрено, что подавляющее право акционерного общества на приобретение акций собственной эмиссии, которые предлагаются их владельцем к отчуждению третьим лицам, не допускается.

В соответствии с новым законом, наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом акционерного общества (в процессе создания общества - учредительного собрания), утверждает рыночную стоимость имущества (включительно с ценными бумагами), определенную в соответствии с частями первой и второй этой статьи. Утвержденная стоимость имущества не может отличаться больше чем на 10 процентов от стоимости, определенной оценщиком. Если утвержденная рыночная стоимость имущества отличается от стоимости имущества, определенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, наблюдательный совет или общее собрание акционеров, если образование наблюдательного совета не предусмотрено уставом акционерного общества (в процессе создания общества - учредительное собрание), должно мотивировать свое решение.

В законе предусмотрено, что оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является учредитель, и векселей), имуществом и имущественными правами, невещественными активами, имеющими денежную оценку. Оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, не может осуществляться по цене, ниже их номинальной стоимости.

Оплата стоимости акций, которые размещаются во время основания акционерного общества, не может осуществляться путем принятия на себя обязательств по выполнению для общества работ или предоставления услуг. Также в законе предусмотрено, что акционерное общество в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, имеет право аннулировать выкупленные им акции и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную стоимость остальных акций, не меняя при этом размер уставного капитала. Резервный капитал формируется в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного уставом размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть меньше чем 5 процентов суммы чистой прибыли общества за год.

В законе предусмотрено, что акционерное общество осуществляет размещение или продажу каждой акции, которую оно выкупило, по цене, не ниже ее рыночной стоимости, которая утверждается наблюдательным советом, кроме случаев:

размещение акций во время основания общества;

размещение акций во время слияния, присоединения, раздела, выделения общества. Акционерное общество не имеет права размещать акции по цене, ниже их номинальной стоимости». В соответствии с законом, решение акционерного общества, которое принимается при участии акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право голоса, считается принятым, если за него отдано свыше трех четвертей голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, принимавших участие в голосовании по этому вопросу, если уставом общества с количеством акционеров 25 чел. и меньше не устанавливается требование относительно большего количества голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, необходимого для принятия решения. Кроме того, выплата дивидендов по простым акциям осуществляется с чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания акционерного общества в срок, не превышающего шесть месяцев со дня принятия общим собранием решения о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется с чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли в соответствии с уставом акционерного общества в срок, который не превышает шесть месяцев после окончания отчетного года.

В случае отсутствия или недостаточности чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли прошлых лет выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется за счет резервного капитала общества или специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Решение о выплате дивидендов и их размере по простым акциям принимается общим собранием акционерного общества;

В законе предусмотрено, что внеочередное общее собрание акционерного общества должно быть проведено на протяжении 45 дней с даты получения обществом требования о его созыве.

Кабинет министров принял решение направить 622,9 млн. грн. Спецфонда на покрытие внутреннего государственного долга.

Соответствующее распоряжение №2258 от 13 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, средства выделяются Министерству финансов на безвозвратной основе за счет поступлений в Стабилизационный фонд от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности — от приватизации государственного имущества или продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, на которых размещены объекты, подлежащие приватизации.

В Украине более чем вдвое будет сокращено количество контролирующих организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время своего выступления в Тернополе во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал вице-премьер министр-министр социальной политики страны Сергей ТИГИПКО.

По его данным, сейчас в Украине 79 проверяющих структур. «Скажем, в Грузии их только 20. У нас те 79 каждый день ходят и ищут что-то. Мы приняли решение, что один центральный орган исполнительной власти должен иметь один проверяющий орган. До административной реформы мы планировали, что количество контролирующих структур будет сокращено вдвое, а теперь, наверное, будет и больше», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, контролирующие службы будут обязано применять рискориентированный подход к проверкам. «Нечего проверять крупное предприятие, которому нечем рисковать. Надо проверять малое предприятие, если оно вышло на чрезвычайно большие объемы, если 10 лет ничем не занималось и вдруг завозит большую партию товара. Так надо пойти туда и посмотреть, а не мешать работающим структурам проверками», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также напомнил о намерениях отменить печати. «Ведь нигде в мире не нужны печати, уставы, не надо уставного фонда. Это все забирает время и деньги предпринимателя. Нигде в мире нет командировки. И здесь важно внести соответствующие изменения», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, предусмотрены также существенные изменения в перечне лицензионных видов работ. «До чему дожились: обои клеить – нужна лицензия, штукатурить – лицензия, на что угодно лицензия. Что такое лицензия? Это очередь, взятки, это связали руки предпринимателю и ждем, когда наполнится бюджет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что в Украине на 92% уже сокращены лицензированные виды работ.

Международная финансовая корпорация (IFC) выступает за реформирование системы пищевой безопасности в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе IFC, распространенном на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Отмечается, что рекомендации IFC относительно реформы были использованы при разработке концепции по реформированию национальной системы пищевой безопасности в Украине, подготовленной в рамках административной реформы группой заинтересованных государственных органов и международных организаций под координацией Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиций Украины. Цель концепции – не только усовершенствование системы пищевой безопасности в Украине, но и гармонизация ее с европейскими нормами и открытие возможностей для развития пищевой промышленности Украины.

Предложенная концепция предполагает создание единого органа, четкое разграничение полномочий между привлеченными государственными органами. Предполагается также создание центрального реестра производителей (поставщиков) пищевой продукции и внедрение рискоориентированного подхода к проведению проверок. Также предлагается переход от контроля к «обеспечению безопасности пищевой продукции путем внедрения системы управления пищевой безопасностью на основе принципов НАССР».

Как отметили эксперты IFC, создание единого ведомства – наиболее эффективный способ обеспечения прозрачного надзора, последовательных проверок безопасности продукции и защиты прав потребителей. Отмечается, что сегодня в украинской системе задействовано четыре министерства, семь комитетов, служб, агентств и инспекций. «Каждое ведомство имеет право контроля предприятий, однако свои действия они не координируют, а информацией не обмениваются, а рискориентиорованный подход к проверкам внедрен фрагментарно», - отмечается в сообщении IFC.

В ходе реформы, по мнению разработчиков, будет достигнут более эффективный контроль пищевой безопасности, более качественное использование бюджетных ресурсов, отмена дублирования функций ведомств, гармонизация с европейскими нормами для реализации экспортного потенциала пищевой промышленности Украины, а также упрощение условий для ведения бизнеса для пищевых предприятий (сокращение количества проверок, упрощение доступа к регуляторной информации и нормативным документам), а также укрепление конкурентоспособности пищевых предприятий.

«Таким образом, рекомендации IFC – это три составляющих реформы (единое ведомство по пищевой безопасности, центральный реестр и внедрение системы НАССР), которые помогут модернизовать украинскую систему контроля, повысят эффективность государственного надзора и обеспечат лучшую защиту», - отмечается в сообщении.

Концепция предусматривает, в частности, пересмотр существующей сети лабораторий и представление плана их сокращения и технологического переоснащения.

Кроме того, отмечается, что ориентировочная стоимость существующей системы государственного контроля пищевых продуктов составляет около 750 млн. грн. в год, а вследствие реформы по предложенному сценарию, с сокращением количества лабораторий до среднеевропейского уровня (примерно 1 лаборатория на 700 тыс. населения) ежегодные государственные расходы этой сфере могут сократиться на 200-300 млн. грн.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Закон Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Ими предусмотрено, что применение финансовых санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов милиции и/или органов государственной налоговой службы.

Кроме того, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 203-2 такого содержания: “Занятие игорным бизнесом – карается штрафом от десяти до пятидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. 2. Те же действия, если они были совершены лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом, – караются ограничением свободы на срок до пяти лет».

Ассоциация украинских банков (АУБ) и Ассоциация «Украинский кредитно-банковский Союз» (УКБС) объединили усилия в отстаивании интересов коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на совместной пресс-конференции генерального директора УКБС Галины ОЛИФЕР и президента АУБ Александра СУГОНЯКО.

«Ассоциация украинских банков и Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз», объединяя совместные усилия ради сохранения украинской банковской системы, обращаются к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, руководству Национального банка Украины и правительства, народным депутатам Украины с призывом прекратить политику дискриминации малых и средних банков и отклонить проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)» регистр. №0884», - говорится в совместном заявлении ассоциаций.

В АУБ и УКБС считают, что Украина, задекларировав свои евроинтеграционные стремления, должна придерживаться рыночных принципов, среди которых - честная конкуренция. «Международный валютный фонд и Всемирный банк, руководствуясь этими принципами, не могут требовать от Украины деформировать конкурентную среду путем нарушения прав жизнеспособных банковских учреждений, независимо от их размера», - говорится в заявлении.

В ассоциациях считают, что при подготовке данного законопроекта ко второму чтению грубо нарушен регламент работы Верховной Рады, поскольку в него внесен ряд дополнительных положений и норм к статьям, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении.

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что законопроект предусматривает повышение с действующих 75 млн. грн. до 500 млн. грн. требований к минимальному уставному капиталу для создания банка с одновременным предоставлением Национальному банку Украины права единолично принимать решение о минимальном размере регулятивного капитала и норматива его достаточности (адекватность) для действующих банков, что на сегодня является компетенцией Верховной Рады и определяется законом.

В условиях избыточной закрытости НБУ и отсутствия его контакта с общественностью это создаст систему банковского надзора с неограниченными полномочиями, которые не подлежат ни контролю, ни влиянию. А также предоставит НБУ дополнительное право единолично, без всякого обоснования и учета международных стандартов или опыта, изменять правила игры, постоянно повышая требования к капиталу, и создаст механизм для искусственного устранения с рынка малых и средних банков.

(УНИАН)