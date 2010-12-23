Анонс на 23 декабря

* 9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автобус - 2010. Итоги 2010 года для производителей автобусов «Эталон». Перспективы отечественного автобусостроения». Участники: президент корпорации «Эталон» В.Бутко, руководители предприятий корпорации, разработчики автобусной техники. К участию также приглашены: представители соответствующих государственных органов Украины и общественных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. В 9-15 состоится демонстрация новых автобусов производства корпорации «Эталон» (площадка у входа в ГП ЦДКС «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится очередное пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета VI созыва

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Брифинг зам.председателя Гостаможслужбы Украины Сергея Семки на тему: «Перспективные направления реализации Указа Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» в контексте деятельности Гостаможслужбы Украины. Также будут обнародованы данные о состоянии и тенденциях поступления таможенных платежей в Госбюджет в 2010г., основные тенденции импорта товаров состоянием на 19 декабря 2010г.; предоставлены разъяснения по приказу Гостаможслужбы Украины «О мероприятиях по введению системы определения рисковых показателей по субъектным признакам («Белый» и «Черный» списки) при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления» и оптимизации структуры Энергетической региональной таможни.

* Пресс-конференция компании "Датагрупп" на тему: "Предварительные результаты деятельности компании в 2010 году". Участники: Александр Данченко, генеральный директор "Датагруп".

* Пресс-конференция руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко на тему: «Инвестиции в Украину: предварительные итоги 2010 года и перспективы на 2011 год». Будет также сделан прогноз курсов основных валют на мировом рынке Forex и в Украине на первое полугодие 2011 года.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги посевной кампании в 2010 г. и перспективы посева яровых и озимых на 2011 г.». Участники: Александр Демидов, директор Департамента рынков растениеводства Минагрополитики Украины; Ольга Мозковая, аналитик аналитического центра «Украгроконсалт»; Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

* Пресс-конференция на тему: «Правительственная пенсионная реформа и ее социальные последствия». Участники: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Григорий Кабанченко, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины; Владимир Мерцалов, председатель Всеукраинского профсоюза работников МВД Украины.

* Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: О длительном использовании государственного имущества целостных имущественных комплексов государственных предприятий Вольногорского и Иршанского горно-обогатительных комбинатов по окончании срока договоров аренды.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Общественного совета по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на тему: «Социально-ответственное партнерство на фоне административной реформы». Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Иван Петухов, вице-президент УСПП по вопросам ИТ; Игорь Лисицкий, президент Ассоциации «Информационные Технологии Украины»; Екатерина Котенко, исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета; Оксана Приходько, директор МОО «Европейская Медиа Платформа». Будут предложены новые действенные механизмы взаимодействия органов госвласти Украины и гражданских и бизнесных институций, разработанные негосударственными организациями сферы ИКТ из состава Общественного совета по вопросам ИКТ для современного этапа развития в Украине информационного общества в условиях проведения оптимизации системы центральных органов исполнительной власти. Будет обнародовано Открытое письмо к Президенту Украины, Председателю ВРУ и Премьер-министру Украины «О неотложных мероприятиях по развитию информационного общества в Украине» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 278-29-25, secretary@inau.org.ua.

* Пресс-конференция нового топ-менеджмента телеканала "Интер". Вопросы: Итоги уходящего года; Концепция нового телесезона; Техническое развитие канала "Интер". Учасники: Ярослав Порохняк, председатель правления АОЗТ УНТК "Интер", Сергей Амеличев, зам.председателя правления АОЗТ УНТК "Интер", Владимир Зеленский, ген.продюсер телеканала "Интер"; Сергей Шефир, зам.ген.продюсера.

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