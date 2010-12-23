ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Мелких акционеров будут выбрасывать из бизнеса», в котором пишет – Верховная Рада приняла закон, согласно которому мажоритарные акционеры, владеющие 95% акций, смогут принудить миноритария продать свои акции…

http://delo.ua/ukraine/melkih-akcionerov-budut-vybras-149213/

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Также «Дело» публикует материал «Где в Украине будут открыты игровые зоны», в котором пишет - принятие нового закона об игорном бизнесе — шаг необходимый и очень важный, поскольку сейчас весь этот бизнес находится в тени, считает Татьяна Ефименко, экс-замминистра финансов…

http://delo.ua/opinions/gde-v-ukraine-budut-otkryty-ig-149045/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банки нашли документы», в котором пишет – у банков появится возможность напрямую получать информацию об утерянных документах от Министерства внутренних дел. До сих пор кредитным учреждениям приходилось покупать эти сведения у бюро кредитных историй или использовать нелегально полученные базы данных. Если банки договорятся с МВД о цене и сроках получения этих сведений, инициатива силовиков поможет банкам выявлять мошенников среди своих потенциальных заемщиков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562745

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Налоговая выбыла из игры» пишет – парламент расширил полномочия милиции в контроле за игорным бизнесом. Верховная рада приняла закон, который позволяет МВД подавать иск в суд напрямую, а не через налоговую службу. Однако эксперты считают, что это может и не решить проблемы ликвидации нелегального бизнеса, а приведет к увеличению коррупции. Выходом из ситуации участники рынка называют принятие нового закона "Об игорном бизнесе"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562754

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«Коммерсант-Украина» в материале «Продуктам дадут качественную оценку» пишет – Министерство юстиции предлагает радикально изменить систему контроля качества товаров: создать единый регулятор и перейти к оценке качества не самой продукции, а технологии ее производства. Эти меры не только приблизят Украину к европейским стандартам качества, но и упростят экспорт продовольствия, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562744

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газпром» дружит, но новых договоров не подписывает» пишет - отсутствие публичного противостояния по условиям газового сотрудничества не снижает градус напряжения между Москвой и Киевом. Эксперты прогнозируют повышение стоимости голубого топлива для Украины в 2011 г. и сложности в реализации проектов по диверсификации энергоресурсов на украинский рынок…

http://markets.eizvestia.com/full/gazprom-druzhit-no-novyh-dogovorov-ne-podpisyvaet

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Также «Экономические известия» в публикации «Стояли и будем стоять» пишут - несмотря на заверения европейских чиновников об упрощении проезда грузовым автомобильным транспортом таможенных границ 43 стран - членов Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), время простоя грузовиков увеличилось почти вдвое. Больше всех страдают украинские перевозчики…

http://markets.eizvestia.com/full/stoyali-i-budem-stoyat

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«Газета по-киевски» в публикации ««Формула-1 под Киевом? Не смешите» пишет – в Киевской области на участке площадью 100 га за два года планируют построить трассу для «королевских гонок». Издание разбиралось, насколько реально провернуть такой масштабный проект…

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Издание «Сегодня» в публикации «Билеты на праздники: где еще есть места» пишет – попасть в предновогодние поезда почти нереально. Можно лететь на самолете или искать удачу в интернете…

http://www.segodnya.ua/news/14207380.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стельмах уходит: банковский и валютный рынок ждут грандиозные перемены» пишет – Нацбанк вместо Стельмаха возглавит его первый зам. Арбузов. Эта ротация неминуемо перекроит банковский и валютный рынки, что коснется не только курса, но и депозитов, и кредитов, и ипотеки. Тому уже есть предпосылки…

http://economics.unian.net/rus/detail/71644

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Антикоррупционные законы – игра в «дурака»?» пишет – ВР отменила пакет принятых антикоррупционных законов, которые с 2009 года так и остались бездейственными. На повестке дня президентский закон, который ничем конкретным от отмененных не отличается, считают эксперты. В чем тогда смысл?..

http://economics.unian.net/rus/detail/71672

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сенат США ратифицировал договор по СНВ» пишет – Сенат США большинством голосов - 71 против 26 при необходимых 67 - ратифицировал договор по СНВ (стратегическим наступательным вооружениям) с Россией. Это большая персональная победа президента США Барака Обамы на поле международной политики после полосы успехов республиканцев в политике внутренней…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2010/12/23/1176442

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Издание «Известия» в публикации «Нет ничего дороже скидок» подает собственное исследование, как уберечься от пустых предновогодних расходов…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149879/

(УНИАН)