Между руководством Украины и России произошло 37 контактов на высшем уровне - Ельченко

За последние 10 месяцев между руководством Украины и России произошло 37 контактов на высшем уровне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«За последние неполные 10 месяцев в украинско-российском межгосударственном диалоге на высшем и высоком уровне было проведено 37 полномасштабных мероприятий», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что 17 из них состоялись при непосредственном участии президентов Украины и РФ, в 12 приняли участие премьер-министры двух стран, в 16 – главы МИД. При этом посол добавил, что количество межведомственных переговоров разного уровня измеряется трехзначными цифрами.

В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что была восстановлена работа Украинско-Российской межгосударственной комиссии и ее структурных органов.

По его словам, высокими темпами начало развиваться торгово-экономическое сотрудничество и ожидается, что товарооборот по итогам года увеличится почти вдвое. В частности, сказал посол, эта сумма будет составлять около 40 млрд. долларов.

Как подчернул В.ЕЛЬЧЕНКО, наладился эффективный диалог практически во всех сферах межгосударственного общения – в ядерной энергетике, авиации, космической промышленности и судостроении.

«Это далеко не полный перечень достигнутого. Сегодня украинско-российское партнерство превращается в один из важнейших внешних ресурсов для развития наших государств», - отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.