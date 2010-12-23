Главное на 23 декабря (день)

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Решение принято на заседании 22 декабря т.г.

Согласно сообщению, первый заместитель исполнительного директора МВФ Джон ЛИПСКИ отметил, что в МВФ удовлетворены выполнением Украиной программы сотрудничества с Фондом. "Власть страны и в дальнейшем настроена на своевременное проведение реформ в фискальном, топливно-энергетическом и финансовом секторах, что необходимо для достижения целей программы", - отметил Дж.ЛИПСКИ.

Последовательное проведение реформ, подчеркнул он, будет содействовать закреплению макоэкономической стабильности, усилению доверия, улучшению доступа к рынкам капитала, а также будет стимулировать дальнейший рост экономики.

«Ядром программы остается коректировка фискальной ситуации», - подчеркнул Дж.ЛИПСКИ.

В ближайшей перспективе, отметил он, важным вопросом является скорейшее принятие государственного бюджета на 2011 год, строгий контроль за его выполнением и меры по улучшению администрирования налогов.

«Фискальная стабильность в перспективе в большой степени зависит от структурных реформ в сфере пенсионного обеспечения, государственного управления и деятельности государственных компаний. В этой связи ключевым заданием является своевременное принятие и выполнение закона о пенсионной реформе, поданного в парламент", - сказал Дж.ЛИПСКИ.

Предпринятые в Украине шаги по укреплению финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины», отметил Дж.ЛИПСКИ, достаточно важны, однако для создания более прозрачногого и жизнеспособного энергосектора необходимо повысить цену на газ. "Дальнейшие меры, в том числе повышение цены на газ и структурные реформы, необходимы для создания более жизнеспособного и прозрачного энергосектора", - подчеркнул представитель МВФ.

Также Дж.ЛИПСКИ отметил, что в Украине успешно была проведена работа по восстановлению доверия в финансовой системе, в том числе в плане рекапитализации частных банков и усиления надзора над банковской системой.

"Сейчас пришло время активизировать усилия для решения проблемы больших объемов обесценившихся активов, что мешает финансовому сектору поддерживать экономическое оздоровление", - подчеркнул Дж.ЛИПСКИ.

Верховная Рада приняла в целом Государственный бюджет Украины на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 279 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали «за» фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также внефракционные депутаты.

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и большая часть НУ-НС участие в голосовании не принимали и не присутствовали в сессионном зале.

Принятым документом предусмотрено определить доходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 281.464.879,4 тыс. гривень, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 238.581.192,9 тыс. гривень и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 42.883.686,5 тыс. гривень, согласно дополнению №1 к данному Закону.

Предусмотрено утвердить расходы Государственного бюджета Украины на 2011 год в сумме 321.948.850,3 тыс. гривень, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 279.127.019,8 тыс. гривень и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 42.821.830,5 тыс. гривень.

Также предусмотрено утвердить на 2011 год возвращение кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 9.185.368,9 тыс. гривень, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 4.497.499,3 тыс. гривень и возвращение кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 4.687.869,6 тыс. гривень; предоставление кредитов из Государственного бюджета Украины в сумме 7.544.398 тыс. гривень, в том числе предоставление кредитов из общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 796.100,3 тыс. гривень и предоставление кредитов из специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 6.748.297,7 тыс. гривень.

Законом установлен предельный размер дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 38.843.000 тыс. гривень, в том числе предельный размер дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 36.844.427,9 тыс. гривень и предельный размер дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 1.998.572,1 тыс. гривень, согласно дополнению №2.

ВРУ также 275 голосами народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале, приняла постановление, которым поручила Кабинету министров по результатам выполнения бюджета в первом квартале внести проект закона об изменениях в госбюджет в части увеличения финансирования статей по социальным расходам. Такие же изменения КМУ должен подать и по результатам выполнения бюджета за первое полугодие.

Совет ЕС принял решение возобновить санкции против Северной Кореи и расширить их.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 22 декабря по письменной процедуре.

В результате решения список физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции, был дополнен одним гражданином Кореи и шестью организациями.

Санкции включают в себя отказ в выдаче виз в страны-члены Европейского Союза, а также «замораживание» активов.

Кроме того, решение Евросоюза предполагает ограничение торговой активности, в частности, в сфере вооружений.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси изучает возможные причины пожара, произошедшего в ночь на 23 декабря на одном из участков нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

Пожар, начавшийся 22 декабря около 21.00, удалось потушить лишь сегодня к 2.00. Для тушения пожара были привлечены около полусотни единиц пожарной техники.

Компания Energees Management Limited, являющаяся 100% дочерней компанией Energees Investments Limited - главной холдинговой компании группы компаний Smart Holding («Смарт-холдинг», Киев), опубликовала на Лондонской фондовой бирже официальное предложение о покупке британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum plc за 77 млн. фунтов (121,5 млн. долл.) за денежные средства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Smart Holding.

В сообщении отмечается, что Energees Investments Limited предлагает выкупить акции по цене 24 пенса.

Предложение будет открыто для акцептирования до 13:00 (по лондонскому времени) 24 января 2011 года.

При этом уточняется, что предложенная цена выкупа акций Regal Petroleum содержит 92% премии к цене закрытия торгов в 12,5 пенса за акцию Regal Petroleum 24 ноября 2010 года (последний рабочий день перед началом периода предложения), 30% премии к цене закрытия торгов в 18,5 пенса за акцию Regal Petroleum 9 декабря 2010 года (последний рабочий день перед датой анонсирования предложения) и 56% премии к средней цене закрытия торгов в 15,4 пенса за акцию Regal Petroleum на протяжении месяца до начала периода предложения.

В пресс-релизе подчеркивается, что предложение Energees Management остается единственным, которое сделано акционерам компании Regal Petroleum plc.

Также Energees Management Limited напоминает, что 13 декабря 2010 года компания Heamoor Limited заявила о том, что она рассматривает вопрос о возможности объявления своего предложения акционерам Regal Petroleum о выкупе акций за денежные средства либо объединении активов с Regal Petroleum. Однако Heamoor Limited больше никаких заявлений с того времени не делала. Более того, Heamoor Limited официально сообщила, что ее заявление не означает, что официальное предложение будет сделано.

В свою очередь, 10 декабря 2010 года Energees Investments и Regal Petroleum объявили, что достигли договоренности об условиях потенциального предложения акционерам Regal Petroleum о выкупе акций. Данные условия предложения были одобрены советом директоров Regal Petroleum.

«Покупка Regal расширит портфель активов «Смарт-холдинг» в сфере добычи газа в Украине и сформирует важную платформу для дальнейшего продвижения на пути к созданию рыночного лидера среди фокусирующихся на Украине независимых игроков в нефтегазодобыче (E&P)», – ранее прокомментировал предложение директор Energees Investments и генеральный директор (CEO) «Смарт-холдинга» Алексей ПЕРТИН.

По его словам, это приобретение позволит «Смарт-холдингу» продолжить извлекать выгоду из привлекательного потенциала, который заключается в дальнейшей консолидации малых газовых компаний в компании среднего размера, продвигая конкретные интересы группы в инвестициях в металлургию, разработку недр и добычу природного газа.

Финансовым советником покупателя выступает UBS, продавца – BofA Merrill Lynch.

(УНИАН)