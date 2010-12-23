Кабмин предлагает оптимизировать численность заместителей министров

Кабинет Министров предлагает внести изменения в некоторые действующие законы Украины с целью оптимизации численности первых заместителей и заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти.

Как сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, соответствующий проект закона, разработанный Минюстом, был одобрен вчера на заседании правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, проектом закона предусматривает сочетание должностей первых заместителей и заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти с другими должностями в органах исполнительной власти.

Так, проектом Закона предлагается внести:

- изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О милиции", которыми предусмотрена должность заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму;

- изменения в закон "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", которыми предусмотрена должность заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины;

- изменения в закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", которыми предусмотрена должность заместителя министра финансов Украины - начальника Главного контрольно-ревизионное управление;

- изменения в закон "О государственной налоговой службе в Украине", которыми предусмотрена должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции;

- изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", которыми предусмотрена должность первого заместителя руководителя центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения - руководителя Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Принятие указанного закона, по словам министра юстиции, даст возможность сократить финансовые расходы на содержание министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.