Утвержден перечень управлений КГГА, которые будут подчиняться Попову и его замам

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжения, которым утвердил перечень Главных управлений, управлений и других структурных подразделений, которые находятся в непосредственном подчинении председателя КГГА и его заместителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соответствии с распоряжением, А.ПОПОВ лично будет контролировать работу Главного управления здравоохранения и Главного управления транспорта и связи.

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК будет заниматься:

– Главным управлением коммунального хозяйства;

– Главным управлением жилищного хозяйства;

– Главным управлением контроля за благоустройством;

– Главным управлением энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;

– Главным управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций;

– Управлением ритуальных услуг.

Заместитель председателя КГГДА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО будет готовить столицу к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, ему будет подчиняться соответствующее Главное управление.

Заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО будет заниматься финансовым благополучием киевлян, ему подчинены:

– Главное финансовое управление;

– Главное управление внутреннего финансового контроля и аудита;

– Главное управление экономики и инвестиций;

– Главное управление ценовой политики;

– Главное управление земельных ресурсов.

Заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК будет курировать деятельность:

– Главного управления градостроительства и архитектуры;

– Главного управления капитального строительства;

– Главного управления жилищного обеспечения.

Заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО будет контролировать работу:

– Главного управления культуры;

– Главного управления образования и науки;

– Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта;

– Управления по делам национальностей и религий;

– Главного управления труда и социальной защиты населения;

– Управления по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда;

– Службы по делам детей;

– Управления туризма и курортов;

– Главного управления охраны культурного наследия.

Заместителю председателя КГГА Александру ПУЗАНОВУ будут подчиняться:

– Аппарат исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);

– Главное управление коммунальной собственности г. Киева;

– Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью;

– Главное управление по вопросам рекламы;

– Управление прессы и информации и Государственный архив г. Киева.

Заместитель председателя КГГА Виктор СИВЕЦ будет заниматься:

– Главным управлением по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;

– Главным управлением промышленной, научно-технической и инновационной политики;

– Главным управлением по вопросам защиты прав потребителей;

– Главным управлением торговли и бытового обслуживания населения;

– Главным управлением экологии и охраны природных ресурсов.