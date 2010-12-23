Утвержден перечень управлений КГГА, которые будут подчиняться Попову и его замам
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжения, которым утвердил перечень Главных управлений, управлений и других структурных подразделений, которые находятся в непосредственном подчинении председателя КГГА и его заместителей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в соответствии с распоряжением, А.ПОПОВ лично будет контролировать работу Главного управления здравоохранения и Главного управления транспорта и связи.
Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК будет заниматься:
– Главным управлением коммунального хозяйства;
– Главным управлением жилищного хозяйства;
– Главным управлением контроля за благоустройством;
– Главным управлением энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;
– Главным управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций;
– Управлением ритуальных услуг.
Заместитель председателя КГГДА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО будет готовить столицу к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, ему будет подчиняться соответствующее Главное управление.
Заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО будет заниматься финансовым благополучием киевлян, ему подчинены:
– Главное финансовое управление;
– Главное управление внутреннего финансового контроля и аудита;
– Главное управление экономики и инвестиций;
– Главное управление ценовой политики;
– Главное управление земельных ресурсов.
Заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК будет курировать деятельность:
– Главного управления градостроительства и архитектуры;
– Главного управления капитального строительства;
– Главного управления жилищного обеспечения.
Заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО будет контролировать работу:
– Главного управления культуры;
– Главного управления образования и науки;
– Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта;
– Управления по делам национальностей и религий;
– Главного управления труда и социальной защиты населения;
– Управления по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда;
– Службы по делам детей;
– Управления туризма и курортов;
– Главного управления охраны культурного наследия.
Заместителю председателя КГГА Александру ПУЗАНОВУ будут подчиняться:
– Аппарат исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации);
– Главное управление коммунальной собственности г. Киева;
– Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью;
– Главное управление по вопросам рекламы;
– Управление прессы и информации и Государственный архив г. Киева.
Заместитель председателя КГГА Виктор СИВЕЦ будет заниматься:
– Главным управлением по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;
– Главным управлением промышленной, научно-технической и инновационной политики;
– Главным управлением по вопросам защиты прав потребителей;
– Главным управлением торговли и бытового обслуживания населения;
– Главным управлением экологии и охраны природных ресурсов.