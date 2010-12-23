Главное на 23 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил трудовому коллективу Национального банка Украины нового председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«С.АРБУЗОВ - опытный специалист. Правительство с ним работало, когда он возглавил Укрэксимбанк, потом получил опыт работы и в Национальном банке. За то время, которое он работал в Национальном банке, я убедился, что С.АРБУЗОВ - надежная замена Владимиру СТЕЛЬМАХУ», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что С.АРБУЗОВ хорошо ориентируется в банковской системе и понимает финансовую политику государства. Премьер пожелал председателю НБУ, чтобы его работа принесла большую пользу для государства.

Кроме того, глава правительства поблагодарил В.СТЕЛЬМАХА за работу в должности главы Нацбанка и отметил огромный вклад экс-председателя НБУ в становление и развитие национальной финансовой системы.

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Кабинет министров Украины утвердил Перечень видов выплат, которые осуществляются за счет средств работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующее постановление Кабинет министров принял на заседании 22 декабря 2010 года.

Указанный Перечень утвержден с целью реализации статьи 7 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Согласно законодательству, выплаты, на которые начисляются страховые взносы, включаются в базу, из которой вычисляются и выплачиваются страховые выплаты фондами государственного социального страхования (пенсия, пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности и тому подобное). Перечень определяет выплаты, которые не включаются в базу для начисления единого взноса.

Как следствие, эти выплаты, которые не связаны с выполнением трудовых обязанностей, не будут включены в базу, из которой вычисляются страховые взносы, что обеспечит социальную справедливость при получении застрахованными лицами страховых выплат.

Валютный рынок

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9710/7,9790, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9625/7,9655 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2606/09, к 12:00 цены упали 0,2599/0,2601. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6825 (+0,0023).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3085/1,3150. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,4485/10,4605, к 12:00 цены уши вниз 10,4290/10,4425. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4160/10,4260.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 декабря, повысился на 2,13% – до 938,71 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 67 млн. 588 тыс. грн.

Индекс «Украинской биржи» по итогам торгов повысился на 2,36% – до 2356,36 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 292 млн. 824 тыс. грн., из них на срочном рынке – 18 млн. 123 тыс. грн.

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На намеченный завтра, 24 декабря, аукцион на фондовой бирже ПФТС по продаже 16,24% госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго» поданы заявки от потенциальных покупателей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи. При этом в пресс-службе не уточнили, сколько именно заявок на участие в торгах было подано.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества возобновил ранее приостановленную продажу госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

9 июля т.г. ФГИ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).

Админреформа

Кабинет Министров предлагает внести изменения в некоторые действующие законы Украины с целью оптимизации численности первых заместителей и заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти.

Как сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, соответствующий проект закона, разработанный Минюстом, был одобрен вчера на заседании правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, проектом закона предусматривает сочетание должностей первых заместителей и заместителей министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти с другими должностями в органах исполнительной власти.

Так, проектом Закона предлагается внести:

- изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О милиции", которыми предусмотрена должность заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму;

- изменения в закон "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", которыми предусмотрена должность заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины;

- изменения в закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", которыми предусмотрена должность заместителя министра финансов Украины - начальника Главного контрольно-ревизионное управление;

- изменения в закон "О государственной налоговой службе в Украине", которыми предусмотрена должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции;

- изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", которыми предусмотрена должность первого заместителя руководителя центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения - руководителя Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Принятие указанного закона, по словам министра юстиции, даст возможность сократить финансовые расходы на содержание министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Международные отношения

Германия предложит создать своего рода европейский монетарный фонд.

Об этом сообщает сегодня французская «Le Monde» со ссылкой на немецкую «Süddeutsche Zeitung».

Этот новый «независимый» институт должен дополнить Европейский центральный банк.

По информации, изложенный в рабочем документе, о котором пишет «Süddeutsche Zeitung», новый фонд будет носить название «Европейский фонд стабильности, роста и инвестиций», однако по своей деятельности будет очень похож на Международный валютный фонд.

Предполагается, что новый европейский фонд сможет предоставлять срочную помощь странам-членам зоны евро в обмен на жесткие экономические условия.

Страны, которые будут просить кредитов у фонда, должны будут передавать ему в виде гарантий золотовалютные резервы либо облигации.

При этом, немецкое предложение предполагает, что этот фонд должен иметь неограниченные возможности рефинансирования для защиты зоны евро.

Как отмечает «Le Monde», Нидерланды, Финляндия и Ирландия также выступили с предложениями относительно возможного создания такого фонда в ЕС.

Издание также отмечает, что позиция Франции на сегодня существенно отличается от позиции Германии. Так, Франция, в частности, предлагает создать своеобразное «экономическое правительство» стран-членов зоны евро, которое бы могло заблокировать любое решение национальных правительств, которое могло бы оказать негативное влияние на другие страны-члены зоны евро.

Министры финансов стран-членов ЕС обсудят дальнейшие действия по поддержанию стабильности евро на заседании в середине января будущего года.

АПК

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует, что урожай зерна в учетном весе превысит 40 млн. тонн в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента рынков растениеводства Министерства аграрной политики Украины Александр ДЕМИДОВ.

Он сообщил, что по данным регионов, на сегодня валовой сбор зерна составил 41,5 млн. тонн. «Я думаю, в учетном весе будет больше 40 млн. тонн зерна», - сказал А.ДЕМИДОВ.

Строительство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Юрия ХИВРИЧА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства

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Компания «Основа» в марте 2011 года планирует завершить строительство вертолетной площадки для Президента Украины на Парковой дороге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня сообщил основатель компании «Основа» Юрий КАРПЕНКО.

«В марте мы должны закончить полностью всю конструктивную часть», - сказал он.

По оценкам гендиректора компании, предварительная стоимость строительства составляет 50-60 млн. грн. Инвестором строительства является компания «Амадеус».

По его словам, компания начала строительные работы на площадке в октябре этого года.

Ю.КАРПЕНКО отметил, что решение о строительстве площадки было принято в связи с тем, что на склоне начал развиваться оползень.

Гендиректор компании уточнил, что проект предусматривает строительство площадки, высота которой составит 11 метров, помещения под площадкой будут использованы для размещения ТП, диспетчерского пункта, пункта охраны и т.д. При этом планируется строительство эстакады для съезда на ул. Грушевского.

Ю.КАРПЕНКО отметил, что площадка одновременно сможет принимать два вертолета на посадку и взлет и один вертолет – на стоянку.

Он добавил, что компания имеет опыт в реализации инфраструктурных проектов, в частности, была субподрядчиком по строительству развязок по ул. Телиги и Севастопольской площади в Киеве, а также по строительству подземного перехода возле метро «Крещатик».

Гендиректор компании сообщил, что в Киеве, кроме строящейся, есть еще одна вертолетная площадка в Центре сердца.

Он уточнил, что компания занимается проектированием и строительством площадки. Проект вертолетной площадки разработан архитектором Сергеем Степановым.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН высказал мнение, что, учитывая количество проблем, которые создаются вследствие перемещения автомобильного кортежа Президента, вероятнее принять решение об использовании вертолета.

Он сообщил, что площадка, которая сейчас строится в центре Киева вблизи Парковой аллеи, рассматривается как один из вариантов для посадок вертолета главы государства. “Поскольку посадки воздушных судов в центре города всегда являются проблемой”, - объяснил он, добавив, что как вариант также изучается возможность посадки вертолетов на крышах зданий Администрации Президента и Кабинета министров.

Справка УНИАН. Украинская проектно-строительная компания «Основа» и французская компания SOLETANCHE BACHY (входит в группу Vinci) являются учредителями украинско-французского предприятия «Основа-Солсиф», которая в качестве генподрядчика и подрядчика занимается выполнением полного комплекса работ по строительству промышленных сооружений, коммерческой и жилой недвижимости. В СП «Основа-Солсиф» доля компании «Основа» составляет 30%, SOLETANCHE BACHY – 70%.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно расходов Минрегионстроя.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 248 народных депутатов из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается увеличение расходов по общему фонду государственного бюджета на оплату труда работников Министерства регионального развития и строительства Украины на сумму 450,0 тыс. гривен за счет других расходов для обеспечения их достаточного уровня оплаты труда в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и на стимулирование лучших специалистов за своевременное, профессиональное и качественное выполнение служебных задач.

(УНИАН)