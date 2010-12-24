Анонс на 24 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Финансово-экономические итоги 2010-го и прогнозы на следующий год в контексте изменения руководства НБУ». Участники: Роман Шпек, член Наблюдательного совета НБУ; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников председателя НБУ.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится брифинг генерального директора «Укрзалізниці» Михаила Костюка на тему: „Основные приоритеты развития железнодорожной отрасли в 2011 году”.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги уходящего десятилетия. Экономика Украины». Участники: президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

* Состоится брифинг на тему: «Малый и средний бизнес против построения неэффективной модели саморегулирования при проведении дерегуляции». Участники: зам.председателя Госкомпредпринимательства Орест Сохар, председатель Общественного совета по вопросам развития саморегулирования, президент Союза кризисных менеджеров Украины Павел Михайлиди.

* Пресс-конференция заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко о возобновлении работы инвестиционной комиссии по проведению инвестиционных конкурсов.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему : «Коррупция по-киевски, или как заграничные толстосумы лишают киевлян их собственного жилья». Накануне Новогодних праздников 47-летнего киевлянина Дмитрия Павличенко и его жену с двумя сыновьями (6 и 18 лет) исполнительная служба под охраной милиции выбросила на улицу из собственной квартиры, после чего все их вещи фактически были конфискованы и вывезены в неизвестном направлении, а часть жилья - разрушена. Как считают потерпевшие, которым исполнители не предоставили копию изъятого имущества, такой произвол стал возможным из-за того, что на их квартиру, расположенную в самом центре столицы возле Владимирского собора, давно положила «глаз» одна заграничная фирма. Участники: Дмитрий Павличенко, Владимир Широченко, правозащитник, журналист и Мария Волотковская, адвокат (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-448-3114. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Вся правда об антидемпинге импортируемых шприцев в Украину". Участники: генеральный директор "Фогт Медикал ГмбХ" Михаил Фогт; директор ООО "Медик-О-Планет" Сергей Шелковников; ООО "Фогт Медикал Логистик" Юрий Недорезанко; глава представительства ООО "Фогт Медикал Логистик" Анатолий Зарванский; адвокат, партнер Правовой группы "Павленко и Побережнюк" Александра Павленко.

* Пресс-конференция зав.отделом физики высоких плотностей энергии Института теоретической физики им. Боголюбова НАН Украины Геннадия Зиновьева на тему: «Колайдер на каникулах».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии автомобильного движения на участке реконструкции автомобильной дороги Киевского полукольца Жулянского путепровода.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Украинская надежда на Олимпийских играх в Лондоне: начинается строительство новых спортивных комплексов во всех областях Украины». Место проведения: крупнейший в мире строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр К» (55 тыс. кв.м), ул. Берковецкая, 6, г. Киев.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

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