ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Янукович трудоустроил уволенных министров», в котором пишет – в результате административной реформы некоторые министры потеряли свои кресла. Теперь президент предоставил им должности заместителей…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-trudoustroil-uvolenny-149281/

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Также «Дело» публикует материал «Вертолетная площадка для Януковича обойдется в 60 млн. грн.», в котором пишет - строительная компания «Основа» приступила к строительству вертолетной площадки, предназначенной для обслуживания президента Украины. Объект будет расположен в столице возле Парковой дороги, неподалеку от Верховной Рады…

http://delo.ua/ukraine/vertoletnaja-ploschadka-dlja-januko-149258/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Куда идем?», в котором подает опрос политиков и чиновников о годе уходящем и перспективах будущего…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563153

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Бюджет приняли на скорость» пишет – парламент нивелировал значение бюджетного процесса: главный финансовый документ страны на 2011 год был принят всего за полтора часа без рассмотрения 2 тыс. поправок и в отсутствие оппозиционных депутатов, демонстративно покинувших сессионный зал. Документ претерпел незначительные изменения – в частности, были увеличены затраты на работу парламентариев, а социальные расходы обещано пересмотреть во II квартале…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563155

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«Коммерсант-Украина» в материале «Предновогодний подарок» пишет – украинское правительство получило от Международного валютного фонда еще $1,5 млрд кредитных средств, что позволяет полностью профинансировать дефицит госбюджета текущего года. Для получения следующего транша кредита Украине необходимо будет повысить цены на газ и провести пенсионную реформу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1563156

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Издание «Экономические известия» в публикации «Фирташ победил в суде» пишет - бизнесмен Дмитрий Фирташ получил веский аргумент в дальнейших переговорах о продлении аренды Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-pobedil-v-sude

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Также «Экономические известия» в публикации «Банкиры озвучили свои ожидания и пожелания новому главе Нацбанка» пишут - банковский рынок устал от нерегулируемости и непрогнозируемости, а потому рад любым переменам — так можно резюмировать общее мнение банкиров относительно назначения Сергея Арбузова главой Национального банка…

http://finance.eizvestia.com/full/bankiry-ozvuchili-svoi-ozhidaniya-i-pozhelaniya-novomu-glave-nacbanka

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«Газета по-киевски» в публикации «Запретили продавать пиво и сигареты в киосках» пишет – в Киеве запретили продавать пиво и сигареты в киосках, в ближайших планах – запрет на работу гастрономов по ночам…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/24/035334.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В икре нашли запрещенные соли, а в шампанском - чуть ли не куски стекла» пишет – Госпотребстандарт проверил качество новогодних товаров. Выводы оказались шокирующими…

http://www.segodnya.ua/news/14207830.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газпром поможет Украине освободиться от самого себя?» пишет – Газпром и Нафтогаз создадут СП для добычи в Украине шахтного метана. Российский монополист готов инвестировать в добычу Украиной собственного газа и предоставить технологии. Одним словом, что бы мы делали, если бы не Газпром? Но, отдавая альтернативные направления добычи газа под эгиду Газпрома, Украина фактически отказывается от своей стратегической цели - энергетической независимости…

http://economics.unian.net/rus/detail/71868

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пятницкий: создание зоны свободной торговли в СНГ не усложнит переговоры Украины и ЕС» пишет – в 2011 году Украина реально рассчитывает выйти на завершающий этап переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли с ЕС. При этом к апрелю 2011-го планируется подписание договора о ЗСТ в рамках СНГ. Не противоречит ли одно другому, а также о конкретных сподвижках в переговорах с Евросоюзом рассказал в интервью УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий…

http://economics.unian.net/rus/detail/71799

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Льготная армия» пишет – более 10 трлн руб. недополучил бюджет России за пять лет из-за предоставления льгот. Если большую часть льгот отменить, хватило бы на модернизацию Вооруженных сил, считают в Минфине РФ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252394/lgotnaya_armiya

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Издание «Ведомости» в публикации «Взрывоопасный слой» пишет – только 9% россиян объясняют беспорядки на Манежной площади межнациональным конфликтом. Большинство видит в происшедшем бандитизм или даже акцию протеста против бездействия властей…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252393/vzryvoopasnyj_sloj

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Издание «Известия» в публикации «Транспортная политика, разъединяющая страну» пишет - среди многих особенностей России - ее исключительная протяженность, которую не свести на нет склеиванием часовых поясов: даже если по китайскому примеру ввести на всей территории единое московское (или пекинское) время, она от этого не съежится…

http://www.izvestia.ru/economic/article3149875/

(УНИАН)