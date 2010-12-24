В ВСУ будут созданы две новые структуры – начальник Генштаба

В Вооруженных силах Украины будут созданы две новые функциональные структуры.

Об этом начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО сообщил вчера в эфире программы «О главном» на Первом Национальном телеканале.

Он уточнил, что создание новых структур предусмотрено проектом нового Стратегического оборонного бюллетеня на период до 2025 года, который уже проработан и проходит обсуждение.

Как отметил начальник Генштаба, в соответствии с документом, Вооруженные силы Украины останутся в традиционной тривидовой структуре, которая включает: Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы.

«Но добавятся такие функциональные структуры, как Силы боевого дежурства и Силы специальных операций. Это уже новое», - сообщил Г.ПЕДЧЕНКО.

Он уточнил, что новые функциональные структуры ЗСУ будут созданы в основном на базе специальных подразделений и Объединенных сил быстрого реагирования.