Генпрокуратура задержала экс-председателя Днепропетровской ОГА Бондаря
Сегодня Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.
«Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ… Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал он.
|Экс-глава Днепропетровской ОДА В.Бондарь
В.ПШОНКА также сообщил, что за злоупотребления сегодня задержан заместитель председателя Государственной таможни.
«Для нас не имеет значения – из новой власти они, или из старой», - сказал генпрокурор, заметив, что это уже третье должностное лицо, которое назначено на должность новой властью и задержано за совершение преступления.
Между тем, экс-председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ ничего не знает о своем задержании.
В телефонном интервью корреспонденту УНИАН, он сообщил, что сейчас действительно находится в Генпрокуратуре. “Но я просто даю показания по делу”, - заметил он. На уточняющий вопрос: “То есть, вас не задержали?”, он ответил: “Пока нет”.
В.БОНДАРЬ заметил, что дело, по которому его вызвали в прокуратуру, “старое, которое закрывали уже”. По его мнению, дело абсолютно надуманное.
В то же время он не стал уточнять детали дела, выразив надежду, что Генеральная прокуратура, выслушав его аргументы, примет объективное решение.