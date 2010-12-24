Генпрокуратура задержала экс-председателя Днепропетровской ОГА Бондаря

Сегодня Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ… Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал он.

В.ПШОНКА также сообщил, что за злоупотребления сегодня задержан заместитель председателя Государственной таможни.

«Для нас не имеет значения – из новой власти они, или из старой», - сказал генпрокурор, заметив, что это уже третье должностное лицо, которое назначено на должность новой властью и задержано за совершение преступления.

Между тем, экс-председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ ничего не знает о своем задержании.

В телефонном интервью корреспонденту УНИАН, он сообщил, что сейчас действительно находится в Генпрокуратуре. “Но я просто даю показания по делу”, - заметил он. На уточняющий вопрос: “То есть, вас не задержали?”, он ответил: “Пока нет”.

В.БОНДАРЬ заметил, что дело, по которому его вызвали в прокуратуру, “старое, которое закрывали уже”. По его мнению, дело абсолютно надуманное.

В то же время он не стал уточнять детали дела, выразив надежду, что Генеральная прокуратура, выслушав его аргументы, примет объективное решение.