Главное на 24 декабря (день)

Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня, выступая в Верховной Раде.

«В этом году дефицит Пенсионного фонда будет составлять 26,6 млрд. грн. На сегодняшний день Пенсионный фонд свой год закончил – мы выплатили все пенсии, то есть мы выполнили все обязательства по Пенсионному фонду. Если будет принята пенсионная реформа, которую мы предлагаем, дефицит Пенсионного фонда в 2011 году будет составлять 18 млрд. грн., если нет, то приблизительно 20 млрд. грн.», – сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что если удастся реализовать все планы по пенсионной реформе, то в 2014 году бюджет Пенсионного фонда будет сбалансирован.

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ подписал соглашения между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании трех программ помощи Украине со стороны Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, соглашениями предусмотрено предоставление Украине ресурсов на бесплатной и безвозвратной основе.

Общая цель программы “Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины” - реализация стратегических приоритетов развития отечественной транспортной отрасли, внедрение институционных реформ в транспортном секторе, улучшение транспортной инфраструктуры. Программа предусматривает укрепление сотрудничества Украина – Европейский Союз относительно приоритетов, определенных соглашениями между Украиной и ЕС в транспортном секторе; содействие дальнейшему сближению отечественного законодательства с нормами ЕС и международными нормами и стандартами и интеграция Украины в транспортные системы Евросоюза. Стоимость программы составляет 65 млн. евро.

Главной целью программы «Поддержка реализации Стратегии национальной экологической политики Украины» является приведение экологической стратегии нашей страны в соответствие с нормами ЕС и приоритетами, согласованных в рамках Плана действий Украина-ЕС и Повестки дня ассоциации Украина-ЕС. Программа предусматривает оказание помощи правительству Украины в улучшении показателей реализации экологической политики, совершенствовании системы управления в сфере охраны окружающей среды и учете экологических аспектов в стратегиях других отраслей, таких как энергетика, транспорт и промышленность. Среди приоритетов программы - построение институционного потенциала и поддержка мероприятий по совершенствованию законодательства, а также выполнение международных конвенций и многосторонних соглашений в сфере охраны окружающей среды. Стоимость программы - 35 млн. евро.

Целью программы «Твиннинг и техническая помощь для поддержки Европейской политики соседства» является обеспечение построения потенциала основных инститтов, учреждений и организаций в Украине для эффективного выполнения обязательств, определенных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС. Среди целей программы - подготовка Украины к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. Прежде всего, речь идет о сферах, определенных как основные для успешной реализации соглашения (санитарные и фитосанитарные мероприятия ВТО, гарантирование качества, рыночная инфраструктура). Стоимость этой программы составляет 16 млн. евро.

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена в январе-феврале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5 для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА в ходе интернет-конференции.

«Первый дом по проспекту Правды, 5 будет сдан в эксплуатацию в январе-феврале 2011 года. «Киевгорстрой» передаст 25% квартир в этом доме, как это предусмотрено договором, заказчику – КП «Киевское инвестиционное агентство», – сказал он.

Компания совладельца крупнейшего в Украине «ПриватБанка» (Днепропетровск), известного украинского бизнесмена Игоря КОЛОМОЙСКОГО Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва) сконцентрировала 26,3728% акций нефтегазодобывающей компании JKX Oil & Gas plc (Великобритания).

Об этом сказано в сообщении британской компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, Ralkon Commercial Ltd. приобрела дополнительно 2,356 млн. акций, увеличив свой пакет до 45 млн. 260,427 тыс. акций, или до 26,3728%.

Группа СКМ приобретает АО "Банк Ренессанс-Капитал".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ, 22 декабря т.г. Группа СКМ и Группа «Ренессанс Кредит» достигли соглашения о сделке по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»).

Финансовыми советниками (консультирование и структурирование сделки) выступили Первый украинский международный банк (ПУМБ) и ИК «Ренессанс Капитал».

Сделка по покупке Группой СКМ 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Сегодня Генеральная прокуратура Украины задержала экс-главу Днепропетровской областной государственной администрации Виктора БОНДАРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ… Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал он.

В.ПШОНКА также сообщил, что за злоупотребления сегодня задержан заместитель председателя Государственной таможни.

«Для нас не имеет значения – из новой власти они, или из старой», - сказал генпрокурор, заметив, что это уже третье должностное лицо, которое назначено на должность новой властью и задержано за совершение преступления.

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-председателя Государственного казначейства Украины Татьяну СЛЮЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генпрокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«Она в розыске. По моему мнению, прокуратура милосердно поступила, что дала подписку о невыезде – ходите на следствие вместе с адвокатом, досказывайте свою невиновность. Но она этого не делала, потому следователь вынес постановление о доставке ее в суд и арест. Поэтому она и объявлена в розыск», - сказал В.ПШОНКА.

(УНИАН)