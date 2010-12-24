Сегодня три телеканала будут транслировать интервью Януковича
17:38, 24 декабря 2010Разное
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Сегодня в эфире телеканалов “Интер”, ICTV и “Украина” будет транслироваться интервью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Интервью, которое В.ЯНУКОВИЧ дал накануне авторам и ведущим популярных политических ток-шоу Евгению КИСЕЛЕВУ, Андрею КУЛИКОВУ и Савику ШУСТЕРУ, выйдет в эфир в 20.30 и будет длиться час.
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