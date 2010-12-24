Сегодня три телеканала будут транслировать интервью Януковича

Сегодня в эфире телеканалов “Интер”, ICTV и “Украина” будет транслироваться интервью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Интервью, которое В.ЯНУКОВИЧ дал накануне авторам и ведущим популярных политических ток-шоу Евгению КИСЕЛЕВУ, Андрею КУЛИКОВУ и Савику ШУСТЕРУ, выйдет в эфир в 20.30 и будет длиться час.