Суд отказал генпрокуратуре в аресте Корнийчука, продлив срок задержания до 10 суток

Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре Украины в избрании меры пресечения в виде ареста до двух месяцев для бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА, продлив ему срок задержания с трех до 10 суток.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре, заметив, что «это право суда» выносить такие решения.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), и что по подозрению в совершении указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По этому делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.