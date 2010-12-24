Главное на 24 декабря (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

В отношении бывшего министра транспорта и связи Украины Виктора БОНДАРЯ возбуждено уголовное дело за пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело возбуждено сегодня по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.194 и 353 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, нанесшего имущественный ущерб в особо крупных размерах, соединенное с самовольным присвоением властных полномочий).

По подозрению в совершеннии указанного преступления В.БОНДАРЬ задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА сообщил, что Генеральная прокуратура Украины задержала экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации В.БОНДАРЯ. «Сегодня возбуждено уголовное дело и задержан бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации В.БОНДАРЬ. Сегодня вызвали на допрос и задержали», - сказал генпрокурор.

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Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре Украины в избрании меры пресечения в виде ареста до двух месяцев для бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА, продлив ему срок задержания с трех до 10 суток.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре, заметив, что «это право суда» выносить такие решения.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), и что по подозрению в совершении указанного преступления Е.КОРНИЙЧУК задержан в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.

Справка УНИАН. 8 июня с.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.

В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.

По этому делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

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Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура вызывает ее на очередной допрос 27 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, после допроса в Генпрокуратуре.

«Следующий (вызов) – понедельник, на 12 часов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Финансы

Национальный банк Украины со следующей недели получит право контролировать соответствие деловой репутации руководителей коммерческих банков.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинского кредитно-банковского союза, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, с 26 декабря т.г. вступает в силу постановление Нацбанка №454 от 7 октября 2010 года «Об утверждении Изменений к Положению о порядке создания и государственной регистрации банков, открытии их филиалов, представительств, отделений».

Документом предусмотрено, что Национальный банк осуществляет контроль за соответствием деловой репутации руководства коммерческого банка требованиям законодательства Украины на протяжении всего времени пребывания на руководящей должности. В соответствии с действующими на сегодня нормативными актами, НБУ определяет соответствие деловой репутации только во время согласования кандидатур на руководящие должности в коммерческих банках.

Реализация данного процесса, согласно постановлению, возлагается на уполномоченный орган – Комиссию Нацбанка. Решения будут приниматься на основании полученной информации, в том числе путем рассмотрения писем, заявлений и жалоб вкладчиков, других кредиторов банка, органов государственной власти о фактах нарушения законодательства Украины.

Решение о внесении на рассмотрение Комиссии НБУ вопроса о соответствии/несоответствие деловой репутации руководителя банка принимается заместителем председателя Национального банка – куратором Службы банковского надзора или руководителем Службы банковского надзора при наличии хотя бы одного из таких оснований: выявление существенных изменений показателей деятельности банка; выявление конфликта интересов руководителя банка; невыполнение банком своих просроченных обязательств на протяжении пяти рабочих дней; неэффективность функционирования или неадекватность системы управления рисками банка; выявление недостатков в системе внутреннего контроля банка; неподача документов по письменному требованию уполномоченных работников Национального банка, укрывательство счетов, документов, активов.

В том случае, если Комиссия принимает решение о несоответствии руководителя банка требованиям законодательства Украины, Национальный банк в письменном виде выдвигает требование к наблюдательному совету банка о назначении на данную должность человека с соответствующей репутацией. Наблюдательный совет в недельный срок должен сообщить регулятору о принятых мерах.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», руководители банка должны иметь высшее экономическое, юридическое образования или образование в сфере управления, а также соответствующий стаж работы в банковской системе не менее 3 лет (эти два требования не распространяются на членов наблюдательного совета банка). Кроме того, руководители банка должны иметь безупречную деловую репутацию.

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Государственным бюджетом Украины на 2011 год предусмотрено установить расходы парламента на следующий год в сумме более 900 млн. грн.

Соответствующие данные содержатся в законе о Государственном бюджете на 2011 год, принятом 23 декабря.

Депутаты, по сравнению с первым чтением Госбюджета, почти на 138 млн. грн. увеличили себе финансирование.

Так, проектом закона в первом чтении предусматривалось, что на осуществление законотворческой деятельности депутаты потратят 417, 2 млн. грн., а после внесенных поправок эта сумма возросла до 504,2 млн. грн. Также возросла сумма средств на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины с 166,8 млн. грн. до почти 181 млн. грн.; визиты депутатов за границу - с 6,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. Увеличилась, по сравнению с первым чтением, и сумма на обслуживание деятельности Верховной Рады Украины - с 95,2 млн. грн. до почти 126 млн. грн.; финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины - с 76 млн. грн. до почти 76,8 млн. грн.; освещение деятельности народных депутатов через средства телевидения и радиовещания – с 11,2 млн. грн. до 11,8 млн. грн. и финансовая поддержка издания газеты “Голос Украины” и журнала “Вече” возросли с 11,7 млн. грн. до немногим более 13 млн. грн. Таким образом, общее финансирование ВР составляет 923 млн. грн., а первое чтение предусматривало 786 млн. грн.

Как объяснил в комментарии корреспонденту УНИАН председатель Комитета ВР по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО, увеличение финансирования обусловлено объективными причинами. “Но нужно сравнивать не с суммой, которая была предложена на первое чтение, а с суммами, которые выделялись в 2010, 2009, 2008 годах”, - сказал председатель комитета. В.МАКЕЕНКО заметил, что на балансе Верховной Рады находятся санаторно-курортные комплексы на Южном берегу Крыма и там находятся памятники архитектуры, некоторым из которых уже по 100 лет. “Так эти средства планируется направить именно туда, чтобы эти комплексы не развалились. Эти средства нужны, чтобы поддержать нормальное содержание”, - сказал В.МАКЕЕНКО. Он также заметил, что часть средств пойдет на улучшение информатизации парламента. В частности, по словам председателя комитета, ежедневно депутаты получают законопроекты, которые распечатаны на первоклассной финской бумаге. “Наши коллеги берут, их и доносят до определенной коробки, даже не читая их. Конечно, мы хотим ввести электронное обращение проектов законов”, - сказал он. В.МАКЕЕНКО отметил, что в первый год этого введения это будет стоить дороже, однако потом будет значительная экономия на покупке этой бумаги. “Планируется и сюда направить средства. Я, к сожалению, не знаю, сколько это будет стоить, поскольку должны быть проведены тендерные процедуры”, - сказал он.

*** Финансирование Верховной Рады Украины в бюджете 2010 года было установлено на уровне 822 млн. грн.

Валютный рынок

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 23 декабря т.г. составил 753,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 183,7 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 545,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9710/7,9790, к 12:00 сузился спрэд – 7,9715/7,9810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9625/7,9655 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4485/10,4605, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4290/10,4425. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 10,4160/10,4260.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2606/0,2609, к 12:00 цены упали до 0,2599/0,2601. К закрытию цены остались на том же уровне.

Фондовый рынок

Две компании приобрели сегодня в ходе приватизационного аукциона фондовой биржи ПФТС в общей сложности 16,24% акций ОАО «Полтаваоблэнерго» по стартовой цене 108 млн. 735 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после окончания аукциона заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его информации, одна из компаний-участников – ООО «Бизнес-Инвест» приобрела 2 лота общим размером 9,73% уставного капитала «Полтаваоблэнерго» за 65 млн. 138 тыс. грн. Общее количество акций в приобретенных компанией лотах составило 21,5 млн. штук.

По информации зампредседателя ФГИУ, вторая компания-покупатель – «Меридиан» приобрела два лота, составляющих 6,51% акций «Полтаваоблэнерго», за 54 млн. 264 тыс. грн. Общее количество акций в приобретенных этой компанией лотов составило 14 млн. 390 тыс. штук.

Таким образом, ФГИУ сегодня полностью реализовал выставленный на продажу пакет акций «Полтаваоблэнерго», который был разбит на 4 лота. Размер трех лотов составлял по 4,865%, размер четвертого лота – 1,647%.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества возобновил ранее приостановленную продажу госпакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

9 июля т.г. ФГИУ в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

На начало 2010 года пакетами акций «Полтавооблэнерго» владели три частных компании: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (все – Кипр).

ТЭК

ОАО "Газпром" снизил на 15% цену на газ на 2011 год для Эстонии и Латвии, которые взяли на себя обязательства увеличить закупку газа до докризисных объемов.

Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

"Цены на газ для Латвии будут снижены, поскольку они взяли на себя обязательства восстановить потребление на уровне 2007 года. Этот вопрос решен полностью. Также положительное решение принято в отношении Эстонии", – сказал В.ГОЛУБЕВ.

В то же время, по его словам, для Литвы цены в 2011 году снижены не будут. "В отношении Литвы решение по снижению цены не достигнуто... Нет оснований снижения цен для Литвы", – заявил В.ГОЛУБЕВ.

Также он отметил, что принцип ценообразования поставок российского газа в Беларусь будет пересмотрен с 2012 года, при применении новой формулы цена может снизиться на 15%.

"Поскольку Беларусь вошла в единый Таможенный союз и Единое экономическое пространство, контракты на 2012 год будут заключаться на других принципах. В качестве базовой будет браться среднеевропейская цена на газ минус таможенные пошлины и стоимость транзита", – сказал В.ГОЛУБЕВ.

Он добавил, что если брать за основу цену на газ 2011 года, которая составит для Беларуси 230 долларов за тысячу кубометров, то по новой формуле цены "газ бы стоил на 30 долларов дешевле".

По словам В.ГОЛУБЕВА, в 2011 году "Газпром" не будет снижать цену на газ для Беларуси, поскольку, согласно заключенным контрактам, "Газпром" свои обязательства выполнил, размеры коммерческой наценки урегулированы".

Он отметил, что в отношении Беларуси в настоящее время действует стопроцентная формула цены на газ сроком на четыре года.

Транспорт

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать до 3.30, а наземный транспорт - до 4.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Согласно документу, коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» поручено 31 декабря с 20.00 увеличить количество пар поездов на линиях метрополитена, и в новогоднюю ночь продлить свою работу на 3.30, то есть ориентировочно до 3.30 1 января.

Кроме того, коммунальное предприятие «Киевпастранс» 31 декабря с 20.00 должно увеличить количество подвижного состава на автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и организовать их работу до 4.30. Работа первой смены будет начата согласно графикам выходного дня.

Количество пар поездов на линиях метрополитена, количество подвижного состава на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме и в режиме маршрутного такси, трамвайных, троллейбусных маршрутах также будет увеличено также 7 января во время проведения мероприятий на Майдане Незалежности (начало в 14.00) и 19 января с 13.00 и до окончания мероприятий в Парке культуры и отдыха «Гидропарк».

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Погодные условия не повлияли на работу аэропорта «Борисполь»

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

«Туман в Борисполе сейчас меньше, чем в Киеве. Ситуация в аэропорту и на взлетно-посадочных полосах не препятствует осуществлению взлетов/посадок судов», – отметила она.

Также, по словам О.ОЖИГОВОЙ, задержек международных рейсов нет, так как погодныне условия в Европе нормализовались. Однако есть задержки на внутренних направлениях из-за погодных условий. «Не работают аэропорты Харькова, Одессы, Днепропетровска и Черновцов, соответственно, рейсы туда пока не выполняются», – сказала она.

(УНИАН)