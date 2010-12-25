Главное на 25 декабря

Основные события сегодняшнего дня

Финансы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что Государственный бюджет на 2011 год будет подписан главой государства до конца этой недели.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

"Государственный бюджет Украины будет подписан до конца этой недели", - сказал В.ЛИТВИН. Председатель ВР выразил надежду, что сразу после этого большинство областных советов проведут свои заседания для принятия областных бюджетов. "Я надеюсь, что до начала нового года состоятся сессии областных советов, которые в свою очередь примут местные бюджеты, чтобы страна начала жить уже по соответствующим законам с 1 января 2011 года", - сказал В.ЛИТВИН. По мнению председателя ВР, это станет настоящим первым испытанием новой местной власти.

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В Национальном банке считают своей приоритетной задачей снижение инфляции в Украине к 2014 году до 5% и удержание ее в дальнейшем в пределах 3-5%.Об этом говорится в «Основах денежно кредитной политики на 2011 год», пишет еженедельник «Зеркало недели».

Приоритетной же целью денежно кредитной политики в 2011 году НБУ определил содействие снижению темпов роста потребительских цен до уровня 8,9% (как определено в бюджете-2011).

«В этом смысле сдержанная монетарная политика будет предотвращать резкие всплески ускорения потребительских цен, а положительные перспективы развития сельского хозяйства и характерное для посткризисного восстановления усиление внутренней деловой активности субъектов хозяйствования будут обеспечивать достаточную насыщенность потребительского рынка и умеренные темпы роста цен в наиболее весомом его сегменте - продовольственных товаров», - говориться в документе.

Как сообщалось, в Украине за годы независимости никогда не было инфляции ниже 5%. Единственным исключением стал 2002 год, когда в стране наблюдалась дефляция 0,6%.

В 2010 году инфляция ожидается на уровне около 9,5%.

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Исключение из антикоррупционного законопроекта нормы об обязательном декларировании доходов и расходов всеми близкими людьми и родственниками государственных служащих имеет политические мотивы.

Такое мнение в комментарии «Зеркалу недели» высказал народный депутат от блока «Наша Украина - Народная самооборона», член рабочей группы по доработке законопроекта №7487 Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«По сути, отсутствие этой нормы полностью выхолостило антикоррупционный законопроект», - заявил он.

По мнению парламентария, контроль и специальная проверка близких лиц госслужащих дали бы реальный инструмент проверки и привлечения к ответственности чиновников. «И мне непонятно, зачем вообще было менять наше в целом весьма прогрессивное антикоррупционное законодательство, если данная норма из него исключена? Очевидны политические мотивы», - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

Он подчеркнул также, в законопроекте «повторены ряд абсурдных статей, уже полтора года бывшие предметом критики всех специалистов».

«Так, в перечень субъектов для специальной антикоррупционной проверки подпадают все общественные организации, а также все члены участковых и территориальных избирательных комиссий. Т.е. проверке будут подвергаться люди, которые никакого отношения к государственной службе не имеют. Боюсь, что после того как наши силовые структуры начнут проверять избирательные комиссии, в них останутся работать члены только одной партии», - резюмировал депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона №7487 «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», инициированный президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в четверг, 23 декабря.

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Украина не будет в одностороннем порядке денонсировать соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после открытия автомобильного движения на Жулянском путепроводе в Киеве.

«Отношения с европейской страной, членом Евросоюза должны быть европейские. А это означает, что мы сейчас ускорим наши переговоры, будем искать взаимоприемлемый выход, и мы этот выход найдем. Мы не собираемся ни с Кипром, ни с любой другой страной разговаривать языком угроз, ультиматумов. Это не в нашем духе, и не в нашем стиле… Идти по пути каких-то односторонних действий наше правительство не будет, кто бы там что не говорил», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что проблему с оффшорами нужно решать в комплексе. «Если говорить в общем об оффшорах, то у нас в мире существует, наверное, более 50 оффшоров, в том числе в таких странах, как Великобритания. Поэтому искусственное привлечение внимания к одной стороне как бы отвлекает наше внимание от общей проблемы взаимодействия и экономических связей с оффшорами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения.

С.ТИГИПКО также сообщил, что по его поручению Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы для рассмотрения на заседании правительства. «У нас действительно есть возможность, заранее предупредив (Кипр – УНИАН), выйти из соглашения», - сказал С.ТИГИПКО.

Ранее С.ТИГИПКО также заявлял, что экономические интересы Украины не должны страдать из-за соглашения, подписанного еще во времена СССР.

«Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: оттуда инвестировано больше 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. Всем понятно, что эти инвестиции – средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения. Именно поэтому мы должны перекрыть каналы потерь бюджета через офшоры», - отмечал С.ТИГИПКО.

Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было подписано 29 октября 1982 года.

Переговоры с Кипром об изменении этого соглашения Украина ведет с 1997 года.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины - начальником налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.

Банки

АКБ «Правэкс-Банк», входящий в четвертую десятку крупнейших банков Украины, намерен в ближайшие годы войти в десятку крупнейших банков.

Об этом заявил председатель правления «Правэкс-Банка» Сергей НАУМОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 48 (828) 25 - 29 декабря 2010).

«Поставлена абсолютно четкая стратегическая задача - войти в число десяти крупнейших участников рынка уже в ближайшие годы и затем закрепиться в первой пятерке. Надо сказать, что такие цели абсолютно адекватны для Intesa Sanpaolo: банк является лидером рынка в Италии, а ее дочерние структуры входят как минимум в первую десятку в большинстве стран своего присутствия», - заявил С.НАУМОВ.

Он сообщил, что на сегодня продолжается реорганизация банка. «Пришлось одновременно заниматься оптимизацией и трансформацией сети. Чтобы привести ее в соответствие со стандартами и принципами организации группы, было сокращено более 177 отделений, взамен созданы шесть региональных центров по работе с малым и средним бизнесом и шесть розничных региональных центров. Сейчас у нас около 420 отделений - это оптимальное на сегодняшний день количество, покрывающее всю Украину», - сообщил председатель правления.

По словам банкира, процесс реорганизации уже прошел наиболее активную фазу, поэтому новых серьезных сокращений сети уже не будет. «Если какие-то отделения и будут закрываться, то это больше будет связано с перспективностью того или иного региона либо с реаллокацией точек присутствия путем поиска более эффективных и выгодных мест их расположения», - отметил он.

Кроме того, С.НАУМОВ сообщил, что один из главных приоритетов развития банка - корпоративный сегмент. «Правэкс» всегда был ориентирован на розницу. Все обязательства по кредитам юрлиц к концу 2009 года лишь немного превышали 290 млн. грн. Но сегодня модель ведения бизнеса поменялась. Мы переориентировались на более структурированную универсальную бизнес-модель. Сейчас мы начали активную работу по привлечению корпоративных клиентов», - сообщил банкир.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 5,891 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,444 млрд. грн., обязательства – 4,958 млрд. грн., уставный капитал – 1,562 млрд. грн., собственный капитал – 932,377 млн. грн.

«Правэкс-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2010 года получил убыток в размере 146,690 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".

ТЭК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что строительство Россией газопровода «Южный поток» было начата, в том числе, и с целью влияния на украинскую власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”, которое было обнародовано 24 декабря.

«Мы ведем очень непростые переговоры, предложив украинский проект модернизации украинской газотранспортной системы вместо строительства “Южного потока”. Это неприятный вопрос для России, и он неприятный для Украины с точки зрения того, что нам это очень невыгодно, чтобы любые объемы газа шли в обход территории Украины. Мы должны создать все условия, предоставить все гарантии – и технические, и политические – и России, и Европейскому Союзу, что Украина надежный транзитер», - объяснил ситуацию Президент, отметив, что Украина в этом процессе пытается быть убедительной.

«Поэтому эта борьба идет, и я скажу, что она непростая. Это борьба реальная, конкретна, но мы с открытым забралом пошли. С первой минуты я сказал тогда публично: если это способ шантажа, влияния на Украину, чтобы государство в некоторых вопросах пошло навстречу… Мы это понимаем. В политических отношениях иногда такие приемы бывают. Но это началось до нас. Это было еще при предыдущей власти. Это вызов, на который пришлось отвечать нам», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, если «Россия и Европейский Союз согласятся на украинский вариант модернизации украинской ГТС, «Южный поток» отпадает сам по себе».

«Мы модернизируем часть наших газопроводов, которые идут по югу Украины, и мы получим около 35 млрд. дополнительных возможностей прокачки газа», - заявил глава государства, в то же время, отметил, что, что без ЕС такой проект невозможен.

Соцполитика

Сумма долга по зарплате работникам угольных государственных предприятий в Луганской области составляет 269,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины.

Всего на государственных предприятиях угольной промышленности по состоянию на 23 декабря задолженность по зарплате перед трудящимися составляет 689,8 млн. грн. Обязательных начислений на зарплату не перечислено на сумму 1 млрд. 451,2 млн. грн.

Долги по зарплате на действующих угледобывающих предприятиях составили 666,9 млн. грн., еще 1 млрд. 410 млн. грн. с зарплаты трудящихся недоплачено ими в Пенсионный фонд Украины и другие фонды соцстраха.

На действующих шахтах в Луганском регионе трудящимся не выплатили на руки 269,5 млн. грн., к тому же 522,8 млн. грн. задолжали в фонды. Это второй показатель в Украине. На первом месте по задолженности Донецкая область - задолженность перед работниками составляет 348 млн. грн., по обязательным отчислениям – 725,3 млн. грн.

В организациях шахтостроительного комплекса непосредственно работникам не выплатили 14,5 млн. грн. Еще 26,8 млн. грн. не перечислены в Пенсионный фонд и фонды соцстраха. Еще 8,4 млн. грн. составляет задолженность перед трудящимися шахт III группы. Долги по начислениям - 14,4 млн. грн.

Транспорт

Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение на участке первого пускового комплекса реконструкции Жулянского путепровода протяженностью 2,2 км в направлении Борщаговки и Теремков.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Стоимость работ, которые были выполнены генеральным подрядчиком ОАО «Уманьавтодор», составляет 180,5 млн. грн.

Как сообщалось, для автомобилей расширили дорожное полотно путепровода, а строительство полноценной развязки завершат через год. Но даже для того, чтобы увеличить количество полос движения с четырех до восьми, пришлось переложить в этом месте все подземные коммуникации: газопровод, водоводы, телефонные каналы.

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В бюджете Украины нет средств для реализации идеи губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА по строительству автотрассы для проведения соревнований “Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после открытия автомобильного движения на Жулянском путепроводе в Киеве.

«Мечтать не вредно, очень даже полезно. Если господин ПРИСЯЖНЮК привлечет иностранные инвестиции – я буду ему аплодировать. С точки зрения бюджетных денег, у нас сейчас есть более первоочередные траты, на которые мы наши бюджетные ресурсы будем направлять. А с точки зрения инвестиций – я буду всячески содействовать ПРИСЯЖНЮКУ, помогать. Я тоже заинтересован, чтобы у нас такая великолепная трасса появилась», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил, что на протяжении двух лет в Иванковском районе Киевской области появится автотрасса для проведения соревнований «Формула-1».

По его словам, уже принято решение о выделении под этот проект около 100 га земли. Общая смета работ - около 1 млрд. долларов.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК отказался уточнять, кто именно выступит инвестором строительства, заметив, что лично видел этот проект, уже прошедший экспертное согласование в Дании со специалистами, которые в свое время строили аналогичные трассы в Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре.

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Международный аэропорт Брюсселя, который в пятницу до 16.00 (18.00 мск) работал только на отправку рейсов в связи с погодными условиями, возобновил прием самолетов, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что в первой половине дня все взлетно-посадочные полосы были открыты, работу служб аэропорта значительно замедляли трудности с погрузкой и выгрузкой багажа из авиалайнеров. Между тем, в связи с задержками вылетов авиарейсов провести рождественскую ночь в брюссельском аэропорту предстоит нескольким сотням пассажиров. Для них министерство обороны Бельгии и местное отделение Красного Креста уже выделили раскладушки и одеяла.

Погода

Погода на территории Украины завтра, 26 декабря, существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западной части снег и мокрый снег, ночью местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, метели; температура на протяжении суток 0-5° мороза, в Карпатах до 10° мороза.

На остальной территории небольшой дождь (днем в северных и большинстве центральных областей с переходом в мокрый снег), лишь в восточной, а ночью и южной части без существенных осадков; температура на протяжении суток 0-5° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 5-10°; в Крыму ночью 7-12°, днем 11-16° тепла.

Ночью и утром в Украине, кроме запада и севера, местами туман, на дорогах северной части местами гололедица. Ветер юго-западный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области небольшой дождь, днем с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем по области 0-5° тепла, в Киеве - ночью и днем 0-2° тепла.

(УНИАН)