Луценко задержан по поручению следователя Генпрокуратуры – источник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в воскресенье бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО по поручению следователя Генеральной прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщил осведомленный источник в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, спецподразделение СБУ «Альфа» 26 декабря около 13.00 задержал Ю.ЛУЦЕНКО, когда тот вышел гулять со своей собакой из дома, где живет, на улице Старонаводницкий. Во время прогулки его задержали 11 бойцов «Альфы» и, ничего не сообщая, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении», - сообщила пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ, отметив, что также во время задержания присутствовали представители Генеральной прокуратуры Украины.

При этом И.КИСИЛЬ отметила, что за Ю.ЛУЦЕНКО велось наблюдение.

В то же время, как сообщил один из родственников Ю.ЛУЦЕНКО, «он вышел с собакой и едва повернул за угол дома, где нет видеокамер внешнего наблюдения, как из такси выскочили несколько мужчин, которые потом посадили Ю.ЛУЦЕНКО в машину и увезли в неизвестном направлении».

По словам собеседника агентства, единственное, что экс-министр успел сделать, это передать своему родственнику мобильный телефон и собаку.