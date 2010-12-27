Янукович пожелал Тимошенко «найти возможности защитить себя»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал политику Юлии ТИМОШЕНКО «найти возможности защитить себя» в ходе расследования и суда по уголовному делу, возбужденному против нее Генеральной прокуратурой.

Об этом Глава государства сказал в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос, может ли он, как Президент, гарантировать прозрачность судебного процесса по этому делу, чтобы отбросить подозрения в политическом преследовании Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Я в этом заинтересован больше, чем кто. Я хочу пожелать Юлии Владимировне, чтобы она нашла возможность себя защитить. И я в этом заинтересован. Пусть она защитит и себя, и кого угодно со своих подчиненных, юридическим путем».

При этом он заверил, что по этому делу нет и «сотой процента политики».