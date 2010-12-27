ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Какие бонусы получат украинские менеджеры за 2010 год», в котором подает результаты собственного опроса топ-менеджеров ведущих компаний в Украине относительно того, какие бонусы они намерены выплатить своим сотрудникам по итогам 2010 года…

http://delo.ua/management/kakie-bonusy-poluchat-ukrainski-149347/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Кто скупал украинские активы в 2010 году», в котором пишет – в текущем году более 40 украинских компаний сменили собственников. Объем украинского рынка M&A по итогам этого года может превысить $6 млрд.

http://delo.ua/finance/kto-skupal-ukrainskie-aktivy-v-149338/

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Грядет социальная афера» пишет - регионалы, по всей видимости, всерьез вознамерились радикально решить проблему многомиллиардной социальной задолженности перед гражданами. Для достижения этой цели нужно решить две подпроблемы — изначально необеспеченные, но действующие социальные законы и уже имеющиеся социальные долги в размере более 100 млрд. грн. Почва для этого подготавливается — особые подозрения вызывает чрезмерное рвение ключевых юристов Партии регионов (ПР) выполнять требования Европейского суда по правам человека (Евросуд)…

http://state.eizvestia.com/full/gryadet-socialnaya-afera

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Составлен первый рейтинг юридических компаний Украины» пишут - за 2009 г. общий объем бизнеса, который собрали юридические компании, работающие в Украине, составляет примерно 3 млрд. грн. По оценкам РА «Эксперт-Рейтинг», это именно та емкость рынка, на которую украинские и зарубежные юристы могут рассчитывать и в 2010 г.

http://finance.eizvestia.com/full/sostavlen-pervyj-rejting-yuridicheskih-kompanij-ukrainy

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Кому вертолет, а кому – электричка» пишет – в следующем году киевлян порадуют слоном, аквапарком и станциями городской электрички, а для президента достроят вертолетную площадку…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/27/035103.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Серые» мобилки в Украине запретят нескоро» пишет – отключение нелегалов может затянуться на месяцы, потому как операторы заявляют, что смогут блокировать трубки лишь по решению суда…

http://www.segodnya.ua/news/14208404.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Французы придут морем» пишет – президент России сообщил президенту Франции, что для российского флота выбраны корабли типа Mistral. Первые два построят во Франции, с запчастями и подготовкой моряков их цена достигнет 1,3 млрд евро

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252510/francuzy_pridut_morem

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Детектор мзды» пишут – для борьбы с коррупцией и реформы милиции депутаты предложили базовый закон о применении полиграфа…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252518/detektor_mzdy

* * *

Издание «Известия» в публикации «Посемейный налог» пишет – в России подоходный налог будут брать не с отдельного человека, а с семьи. Это позволит оценить уровень доходов каждой "ячейки общества" и финансово поддержать граждан с детьми. Такое предложение содержится в докладе рабочей группы к совместному заседанию Государственного совета и президентской комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150001/

(УНИАН)