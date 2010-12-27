Синод УПЦ МП против легализации игорного бизнеса

Священный синод Украинской православной церкви Московского патриархата обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ с целью предупредить возможную легализацию в Украине игорного бизнеса.

Об этом говорится в обращении Синода, текст которого размещен на сайте УПЦ МП.

В частности, авторы обращения напоминают, что в 2009 году, в том числе и по просьбе УПЦ, власти запретили в Украине игорный бизнес.

«Это событие было позитивно воспринято как религиозными организациями Украины, так и обществом в целом», - говорится в обращении.

«Недавно Министерство финансов Украины подготовило и обнародовало на своём сайте законопроект «Об азартных играх» и инициирует возрождение в Украине игорного бизнеса, мотивируя это необходимостью наполнять бюджет. К нам должны снова вернуться казино, игровые автоматы, игра в карты и кости на деньги и т. д.», - отмечает Синод УПЦ МП.

По мнению Церкви, попытка легализовать игорный бизнес не будет способствовать повышению авторитета государственной власти в глазах общества и верующих.

«Предыдущий опыт показал, что результатом такой легализации является падение нравственности в обществе, разрушение семей и развращение детей. Пытаться заработать деньги на эксплуатации человеческой слабости и страсти является аморальным. В связи с этим просим Вас лично обратить внимание на эту проблему и сделать всё возможное для того, чтобы в Украине грех не был легализован», - подчеркивается в обращении, подписанном митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем УПЦ МП ВЛАДИМИРОМ.