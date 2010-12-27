В прокуратуре считают, что Луценко навредил следствию, давая интервью СМИ

В прокуратуре считают, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, давая интервью средствам массовой информации, таким образом препятствовал следствию и опорочил органы прокуратуры.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным издания, прокурор по обвинению экс-министра заявил о том, что заседание суда не имеет отношения к его задержанию, произошедшему 26 декабря.

По словам прокурора, речь идет об изменении меры пресечения из подписки о невыезде на задержание в рамках дела о водителе экс-министра Леониде ПРИСТУПЛЮКЕ о завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц.

Как заметил прокурор, Ю.ЛУЦЕНКО уклоняется от следствия. Также экс-министра упрекают в том, что он дал интервью агентству УНИАН и еженедельнику "Зеркало недели", что якобы препятствовало следствию и порочило органы прокуратуры.

Ю.ЛУЦЕНКО дал интервью УНИАН 16 декабря 2010 года. Полный текст интервью читайте здесь: http://www.unian.net/ukr/news/news-411713.html