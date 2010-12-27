ГЛАВНОЕ на 27 декабря (день)

Основные экономические новости первой половины дня

Кадровые назначения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что в ближайшее время новых кадровых перестановок в органах власти не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В основном все кадровые решения уже приняты, а дальше будет жизнь, будет работа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что изменения в составе руководящих органов возможны, в частности, в том случае, если руководитель не справился с выполнением своих обязанностей. «Это жизнь, это обычное дело. Не стоит делать из этого сенсацию. Когда я читаю о каких то группах влияния, что-то усиливается, что-то ослабляется, поверьте мне, все это глупость», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, кадровые перестановки в органах власти направлены на то, чтоб оптимизировать управление.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виталия ЗАХАРЧЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент уволил с должности председателя ГНАУ Александра ПАПАИКУ.

В.ЗАХАРЧЕНКО до этого назначения занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины.

В.ЗАХАРЧЕНКО родился 20 января 1963 года в г. Константиновка Донецкой области. В 1986 году закончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году - Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР, в 1998 году - магистрат Национальной академии внутренних дел Украины, в 2010 году - „Полтавский университет экономики и торговли, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки специалистов” по специальности „Учет и аудит”.

С мая 2008 года по июль 2009 года В.ЗАХАРЧЕНКО занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области, с июля 2009 года по июнь 2010 года - первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области, с июня по июль 2010 года - первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ШЕЙБУТА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины – начальника налоговой милиции.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины - начальником налоговой милиции геннерал-майора налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА.

А.ГОЛОВАЧ родился в 1969 году в Донецке. В 1996 году закончил Донецкий Государственный университет, в 2000 году - Национальную академию внутренних дел. С июня 2002 года по ноябрь 2009 года возглавлял управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. С марта по декабрь 2010 года - первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Международные отношения

Эксперты считают, что влияние российских бизнесменов на экономику Украины значительно выросло.

Такое мнение высказали представители инвестиционных компаний в ходе экспертного опроса Института Горшенина в рамках исследовательского проекта «Украина-Россия. Итоги года», сообщили УНИАН в Институте.

Говоря об итогах и ключевых событиях 2010 года для российского бизнеса в Украине, а также о возможных перспективах для российских компаний в 2011 году, директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы ИК «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО отметил, что с приходом новой власти в Украине возможности российского бизнеса увеличились. «Новый Президент и новое правительство Украины более прогнозируемы для российских деловых кругов. Кроме того, за счет покупок крупных компаний влияние российских бизнесменов на экономику Украины в целом значительно выросло», - считает он.

По словам В.КЛИМЕНКО, знаковыми были покупки российскими бизнесменами ИСД (Индустриальный союз Донбасса) и «Запорожстали» - самые крупные сделки поглощений в Украине в 2010 году. «С учетом покупки ПИБа (Проминвестбанк) Внешэкономбанком влияние российского бизнеса на украинскую экономику существенно выросло», - сказал В.КЛИМЕНКО. Самыми интересными для российского бизнеса, по мнению эксперта, останутся газотранспортные активы, предприятия горно-металлургического комплекса, а также ведущие предприятия авиастроения и энергетического машиностроения.

Директор аналитического департамента ИК Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ считает, что благодаря политическому потеплению во взаимоотношениях между Россией и Украиной, российский бизнес практически вернул себе влияние, утерянное после «оранжевой революции». «Риски стали, в общем, сопоставимы с деятельностью компаний у себя в России. В то же время более сильная финансовая поддержка обеспечивает благоприятную основу для расширения присутствия во многих отраслях», - сказал он.

Эксперт также назвал ряд ключевых для российского бизнеса событий, которые произошли в Украине в 2010 году: «На макроуровне: президентские выборы были очень важным событием для изменения активности российского бизнеса в Украине. Вторым важным событием и знаковым решением были харьковские договорённости между Украиной и Россией. Ключевым событием среди покупок было приобретение контроля в группе ИСД, покупка «Запорожстали», а также расширение влияния на химическую отрасль, машиностроительный комплекс и финансовый сектор».

Руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Андей ГЕРУС также считает, что вследствие улучшения политических отношений крупные российские компании получили более благоприятную среду для деятельности. «Но пока это касается в основном крупного бизнеса», - сказал он. Эксперт назвал ряд знаковых для российского бизнеса приобретений: «Приватизация «Лугансктепловоза», покупка ИСД и «Запорожстали».

По мнению А.ГЕРУСА, России в 2011 году будут интересны крупные активы по примеру ИСД и «Запорожстали»: «Мотор Сич, «Нафтогаз», «Укрнафта», «Стахановский вагоностроительный завод», а также объекты в сфере авиастроения, нефтегаза, химии.

Аналитик ИК Foyil Securities Андрей ЯСТРЕБ отмечает, что традиционно очень привлекательным для российского бизнеса является украинский нефтегазовый сектор. «Наиболее желанным активом в этом секторе для российского бизнеса (скорее, даже не бизнеса, а для Российской Федерации) будет Украинская газотранспортная система. Кроме этого, российские компании будут заинтересованы в других активах нефтегазовой сферы, включая нефтеперерабатывающие заводы и сети бензозаправок», - отметил эксперт. А.ЯСТРЕБ полагает, что химическая промышленность также остается привлекательной для российского бизнеса. «Главной интригой следующего года будет деятельность химических заводов, которые сейчас принадлежат концерну Ostchem Дмитрия ФИРТАША. Консолидация этих активов Д.ФИРТАШЕМ (включая покупку компании Stirol) сразу вызвала слухи о том, что эти активы будут перепроданы российскому бизнесу. Скорее всего, эта ситуация прояснится в 2011-м. Химическая промышленность является крупным потребителем газа и поэтому потенциально интересна для российских компаний, у которых есть доступ к более дешевому газу», - сказал аналитик.

Третьей отраслью, к которой, по мнению эксперта, российский бизнес демонстрирует высокий интерес, является сельское хозяйство. «Самым большим арендатором сельскохозяйственной земли остается компания «Украинские агарные инвестиции», ассоциированная с российским “Ренессансом”. Новое правительство в Киеве собирается открыть рынок земли в Украине в 2011 году. Многие иностранные инвесторы будут заинтересованы в инвестициях в этот сектор», - сказал А.ЯСТРЕБ.

Финансы

Профицит платежного баланса Украины в январе-ноябре 2010 г., по предварительным данным, составил 5,777 млрд. долл. против 13,505 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по итогам ноября дефицит платежного баланса составил 145 млн. долл. против 641 млн. долл. в ноябре 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-ноябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 1 млрд. 636 млн. долл., что на 536 млн. долл. больше, чем за соответствующий период 2009 года., в том числе, в ноябре — 508 млн. долл. (в ноябре 2009 года — 318 млн. долл.).

Профицит по капитальному и финансовому счету в ноябре составил 363 млн. долл. Он, в основном, был обеспечен привлечениями по гарантированным правительством долгосрочным кредитам и облигациям реального сектора, а также сохранением достаточно высоких объемов поступлений прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, в ноябре сохранялся повышенным спрос на валюту на наличном рынке.

С начала 2010 года профицит капитального и финансового счета достиг 7,4 млрд. дол., при этом, за 11 месяцев 2009 года дефицит составлял 12,4 млрд. дол.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ноябре были наибольшими в текущем году (725 млн. дол.). Этот уровень был обеспечен благодаря инвестициям в банковский сектор (77,8% от общего объема чистых поступлений). В целом с начала года чистый приток ПИИ составил 4,8 млрд. дол., что на 6,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4,5 млрд. дол.), из них в банковский сектор поступило 41% (в прошлом году - 43%).

Сальдо по кредитам и облигациям сохраняется позитивным – 1,3 млрд. дол. США в ноябре.

Операции банковского сектора по кредитам и облигациям в ноябре были почти сбалансированными: отрицательное сальдо составляло 89 млн. дол. (rollover составил 92% против 80% в октябре).

В целом за январь-ноябрь 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора было положительным - 650 млн. дол. (сравнительно с дефицитом 8,4 млрд. дол. за соответствующий период прошлого года).

По данным НБУ, в ноябре продолжался прирост наличной валюты вне банковской системы в значительных объемах – 1,5 млрд. дол. (в октябре – 1,7 млрд. дол.). В целом за 11 месяцев т.г. прирост валюта вне банков составила 5,8 млрд. дол., что на 32,9% меньше, чем за соответствующий период в прошлого года.

Отрицательное сальдо платежного баланса в ноябре (145 млн. дол.) было профинансировано за счет резервных активов. Их объем состоянием на 1 декабря 2010 года составлял 33,5 млрд. дол., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяцев будущего периода.

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Национальный банк Украины (НБУ) 23 декабря т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 2,293 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, от одного банка было привлечено 28 млн. грн. сроком на 3 дня под 0,2% годовых, от двух банков – 750 млн. грн. сроком на 42 дня под 5,5% годовых.

НБУ продал свои депозитные сертификаты двум банкам на срок 56 дней под 6% годовых в объеме 1,515 млрд. грн.

По данным НБУ, объем межбанковского ресурсного рынка 24 декабря составил 3,284 млрд. грн., при этом средневзвешенная ставка была на уровне 8,5% годовых, в том числе, по кредитам овернайт – 6,3% годовых.

Как сообщалось, в ноябре т.г. объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков составил 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.). Объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Объем межбанковского ресурсного рынка 14 декабря составил 2,493 млрд. грн. средневзвешенная ставка по кредитам была на уровне 0,5% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 0,5% годовых.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 24 декабря 2010 года увеличился на 9,5% или на 1,591 млрд. грн. и на начало дня 27 декабря 2010 года составил 18,362 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца, объем средств на корсчетах увеличился на 5,7%, или на 0,983 млрд. грн.

Банки

Национальный банк Украины (НБУ) 22 декабря т.г. предоставил разрешение на проведение реорганизации «Донгорбанка» путем его присоединения к «Первому Украинскому Международному Банку» (ПУМБ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПУМБ, переданном агентству УНИАН.

По информации пресс-службы, председатель наблюдательных советов банков Илья АРХИПОВ считает, что с получением разрешения регулятора можно говорить о юридическом начале процесса интеграции ПУМБ и «Донгорбанка», который планируется завершить во второй половине 2011 года.

Также Нацбанк утвердил план реорганизации путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБ, утвержденный приказом единого акционера (ООО «СКМ Финанс).

Как сообщал УНИАН, акционеры ПУМБ и «Донгорбанка» в ноябре т.г. на совместном собрании приняли решение об объединении двух банков в один путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБу.

На прошлой неделе Группа СКМ заявила о том, что с российской Группой «Ренессанс Кредит» достигнуто соглашения о покупке 100% акций АО «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»). Планируется, что сделка будет завешена после получения всех необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета, "Банк Ренессанс-Капитал" продолжит работать как отдельная юридическая структура в рамках банковского направления бизнеса Группы СКМ.

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины и занимает 13-е место по уровню активов, объем которых на 1 октября 2010 года составил 18,744 млрд. грн.

АО «Донгорбанк» – правопреемник «Акцептбанка» (Донецк), на сегодня входит в группу крупных банков и по объему активов (9,869 млрд. грн.) занимает 23-е место среди 176 банков Украины.

СКМ является главным акционером в обеих банках.

Валютный рынок

Национальная валюта будет вести себя стабильно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Как вела себя национальная валюта? Стабильно. Так она себя и будет вести, потому что основа стабильности национальной валюты — это, прежде всего, системная работа НБУ и правительства. И когда предыдущий премьер валил все на Нацбанк — она лукавила. Не может быть стабильной валюта в стране, где падает экономика, где государство ведет себя как транжир», - сказал он.

По его словам, в условиях, когда правительство и НБУ ведут согласованную политику и думают о том, что происходит с валютными резервами, «национальной валюте абсолютно ничего не угрожает».

«Для этого есть валютные резервы государства, и они сейчас выросли у нас с 24 млрд. до 34 млрд. долл. Прибавить надо, безусловно, и валютные резервы самого правительства, а у нас их ни много, ни мало, - а вот сейчас еще поступит транш (МВФ — УНИАН) — и будет где-то около 3 млрд. долл. Так что, их можно спокойно заплюсовать к валютным резервам НБУ. То есть, мы уже обогнали докризисный уровень», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря т.г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долларов США.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 24 декабря т.г. составил 465,1 млн. долл. (в эквиваленте), что на 288,2 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 268,7 млн. долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9535/7,9640 грн./долл., к 12:00 цены выросли 7,9610/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2610/14, к 12:00 цены поднялись 0,2617/20. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 30,4510 (+0,0091).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3141/43, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4545/10,4710, к 12:00 цены ушли вверх 10,4715/10,4880.

ТЭК

Энергоблок № 1 Ривненской АЭС 25 декабря был подключен к сети после проведения планового капитального ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Сообщается также, что 27 декабря на атомных станциях Украины в работе 14 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки 26 декабря атомные станции выработали 273,29 млн. кВт/ч электроэнергии.

На энергоблоке № 3 Ривненской АЭС 45-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт второй системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 755 МВт, ЮУАЭС - 2 630 МВт, ХАЭС - 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленныхплощадках АЭС - в пределах нормы.

Транспорт

Во Львове прорабатывают возможность производства трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Я бы разделил принятие бюджета города на две части: первая – это общий фонд, вторая – это бюджет развития. Если говорить об общем фонде, то если четко организуем свою работу, можем на следующем пленарном заседании рассмотреть бюджет. Это будет 30 декабря. Есть готовность бюджетной комиссии. Если все профильные комиссии четко сработают, то можем выйти на принятие бюджета. А в январе уже будем заниматься бюджетом развития, где будут учтены те объекты, которые мы будем делать», – заметил А.САДОВЫЙ.

Городской председатель Львова отметил, что «есть сегодня очень хорошая идея, чтобы мы в следующем году сделали первый львовский трамвай». По его словам, для этого необходимо 17,5 млн. грн. заложить в бюджет развития.

«Мы будем предлагать как исполнительный комитет на сессию городского совета, чтобы была поддержка депутатского корпуса. Если будет поддержка депутатского корпуса, то во Львове в следующем году выйдет первый трамвай на низкой платформе. Это то, чего у нас не было. Если мы хотим быть европейским городом, мы должны это делать. Это вдвое дешевле, чем покупать аналоги за рубежом», - заметил мэр Львова.

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Подготовка Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 идет с опережением графиков.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Виталий НЕДАШКОВСКИЙ, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании New Systems Am (группа DCH) - оператора Международного аэропорта «Харьков».

«На сегодняшний день уже завершены работы по обустройству фундаментов, заканчивается монтаж основных несущих металлоконструкций», - сказал В.НЕДАШКОВСКИЙ.

Он напомнил, что к проектированию и строительству временного терминала были привлечены те же самые компании, которые занимались сооружением сданного в эксплуатацию нового пассажирского аэровокзала: проектная организация - ООО «Аркстоун», генеральный подрядчик - ООО «Стальконструкция». Объем инвестиций составляет 5 млн. долл., их планируется освоить до осени 2011 г. Во время проведения Евро-2012 временный терминал будет работать в реверсном режиме с пропускной способностью 1000 пассажиров в час.

По словам В.НЕДАШКОВСКОГО, временный терминал будет выполнять не только функцию обеспечения установленных УЕФА норм пропускной способности аэропорта на время проведения в Харькове Евро-2012, но и станет неотъемлемой частью аэровокзального комплекса. После проведения континентального первенства временный терминал будет преобразован в ангар для бизнес-авиации - здесь будут обеспечиваться хранение, обслуживание и ремонт самолетов. Данный объект будет похож на уже построенный в Харькове аэровокзал. Ангар будет иметь такой же стеклянный фасад, с тыльной стороны - ворота. За фасадом разместится шоу-рум компаний, представляющих в Украине интересы производителей самолетов и вертолетов.

Общая площадь временного терминала составит 5184 кв. м, 25% будет занимать шоу-рум и 75% - инфраструктура бизнес-авиации.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 запланирована реконструкция аэродрома и строительство аэровокзального комплекса с модернизацией инфраструктуры аэропорта.

В августе 2010 г. с опережением графиков был сдан в эксплуатацию новый терминал, а также переоборудована привокзальная площадь. К Евро-2012 будет реконструировано историческое помещение аэровокзала.

На время проведения континентального первенства в 2012 г. аэропорт «Харьков» будет иметь 3 терминала с пропускной способностью свыше 2550 пассажиров в час (1300 пасс./час новый терминал, 1000 - временный и 250 - нынешний, работающий). По заключению специалистов, после завершения работ Харьков может стать одним из крупнейших центров авиационного сообщения на территории Украины.

ГМК

27 декабря т.г. Малиновский районный суд Одессы удовлетворил жалобу ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на постановление о возбуждении уголовного дела. Таким образом, все обвинения предприятия в попытках контрабанды, ранее выдвинутые Государственной таможенной службой и Службой безопасности Украины, сняты. Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению предприятия, 24 декабря представитель прокуратуры во время судебного заседания заявил, что прокуратура не усматривает неправомерности в действиях ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а значит, и оснований для возбуждения уголовного дела. Решение суда также снимает арест с партии угля, импортированной предприятием в августе и изъятой в качестве вещественного доказательства в рамках возбужденного уголовного дела, которая была задержана Гостаможней и все это время находилась в порту.

«Мы приветствуем это решение, мы его ожидали как единственно возможное и справедливое. У нас никогда не было сомнения в правоте нашей позиции, так как мы представили доказательства правильности задекларированной нами цены на импортируемый уголь и отсутствия каких-либо нарушений в наших действиях. Отрадно, что суд поставил точку в этом деле, которое с самого начала вредило имиджу Украины как страны, привлекательной для иностранных инвестиций», - цитирует пресс-служба АМКР слова генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

В АМКР так же отмечают, что последний корабль с партией коксующего угля, импортированный ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на прошлой неделе, был растаможен по контрактной цене, в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, еще до принятия судебного решения Гостаможня признала справедливой контрактную стоимость угля, по которой ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» импортирует уголь в Украину.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября т.г. в ходе пресс-конференции заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Сергей СЕМКА сообщил, что при импорте 67,6 тыс. тонн коксующегося угля «АрселорМиттал Кривой Рог» занизил его таможенную стоимость. «В документах, поданных к оформлению, указана стоимость 107,5 млн. грн. Но экспертиза показала, что товар отличается от заявленного, а его таможенная стоимость составляет почти 203 млн. грн.», – уточнили в Гостаможслужбе.

В связи с этим Гостаможслужба возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса (попытка контрабанды) и ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда), предусматривающей лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией товара.

Вместе с тем в «АрселорМиттал Кривой Рог» неоднократно заявляли, что Гостаможня определила абсолютно нерыночную индикативную цену (380 долларов США за тонну) на уголь, импортированный компанией. В компании уточнили, что коксующийся уголь из США ввозился на таможенную территорию Украины по цене чуть более 200 долл. за 1 тонну и эта цена полностью отвечала мировым ценам. В АМКР заявляли, что компания готова в суде доказать, что обвинения в ее адрес были необоснованными. Однако рассмотрение дела в отношении факта контрабанды, якобы имевшего место со стороны АМК, неоднократно переносилось, по вине истца.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Криминал

Генеральная прокуратура возбудила в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан в воскресенье, 26 декабря, подразделением СБУ «Альфа» возле его дома.

Сейчас экс-министр содержится в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве.

Погода

Завтра в северных, западных и Винницкой областях временами ожидается снег, днем в Сумской области местами сильный. Температура на протяжении суток 4-9° мороза (в Карпатах ночью 12-17°, днем 9-14° морозв).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве центральных областей Украины снег и мокрый снег, днем местами сильный, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

На остальной территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В Крыму дождь, ночью сильный, температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

На дорогах Украины, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области во вторник временами ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 4-9° мороза. В Киеве температура на протяжении суток 5-7° мороза.

(УНИАН)