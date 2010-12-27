Фесенко не исключает ареста Тимошенко
Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает ареста лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, одной из главных интриг следующего года будет вопрос: арестуют или нет Ю.ТИМОШЕНКО.
«По моему мнению, с рациональной точки зрения арест Ю.ТИМОШЕНКО был бы очень существенной ошибкой, я сказал бы, вообще глупостью, со стороны нынешней власти», - сказал В.ФЕСЕНКО.
Он считает, что арест Ю.ТИМОШЕНКО создаст проблемы именно для нынешней власти. В частности, по его мнению, это может привести к охлаждению отношений Украины с Западом, может ухудшить имидж Президента на международной арене, а также это может реанимировать Ю.ТИМОШЕНКО как политика.
«В этом году она столкнулась с серьезными проблемами – две трети населения ей не доверяло. Но если она станет жертвой нынешнего режима, это вызовет соболезнование и, возможно, рост поддержки ее деятельности», - сказал политолог.
Он высказал мнение, что это понимают на Банковой, но последние события, в том числе задержание экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, свидетельствуют о том, что нынешняя власть не всегда действует рационально. Именно поэтому В.ФЕСЕНКО и не исключает возможного ареста лидера «Батькивщины».
Также В.ФЕСЕНКО видит взаимосвязь между арестом Ю.ТИМОШЕНКО и датой следующих парламентских выборов. «От того, как будет решена судьба Ю.ТИМОШЕНКО, будет зависеть и судьба парламентских выборов в следующем году», - сказал он.
При этом В.ФЕСЕНКО напомнил, что при наличии судимости Ю.ТИМОШЕНКО не сможет принимать участия в этих выборах, а он видит большое желание власти лишить ее такой возможности.