Луценко арестован

Печерский районный суд Киева изменил меру меры пресечения экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО из подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры. Согласно решению суду, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, спецподразделение СБУ «Альфа» в воскресенье около 13.00 задержало Ю.ЛУЦЕНКО, когда тот вышел гулять со своей собакой из дома, где живет, на улице Старонаводницкий. Во время прогулки его задержали 11 бойцов «Альфы» и, ничего не сообщая, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении», - сообщила пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ, отметив, что также во время задержания присутствовали представители Генеральной прокуратуры Украины.

При этом И.КИСИЛЬ отметила, что за Ю.ЛУЦЕНКО велось наблюдение.

В то же время, как сообщил один из родственников Ю.ЛУЦЕНКО, «он вышел с собакой и едва повернул за угол дома, где нет видеокамер внешнего наблюдения, как из такси выскочили несколько мужчин, которые потом посадили ЛУЦЕНКО в машину и увезли в неизвестном направлении».

По словам собеседника агентства, единственное, что экс-министр успел сделать, это передать своему родственнику мобильный телефон и собаку.

Между тем, экс-министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО считает свое задержание очередным доказательством политики запугивания общества и террора против оппозиции в Украине.

На этом он акцентировал в своем заявлении, текст которого размещен на сайте «Народной самообороны».

«Приветствую Виктора Андреевича ЮЩЕНКО с тем, что на шестой год расследования дела по его отравлению в деле, наконец, появился задержанный. Думаю, что в нынешней политической ситуации абсолютно логическим является тот факт, что им оказался бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО», - отметил экс-министр.

«Тем более, не должен удивлять тот факт, что при категорическом отказе приходить по повесткам в прокуратуру самого потерпевшего ЮЩЕНКО, а также ряда свидетелей, включая и ЯНУКОВИЧА, следствие ГПУ, используя 11 бойцов спецназа СБУ, доставило в следственный изолятор именно ЛУЦЕНКО», - отметил задержанный политик.

«Характерной деталью, которая свидетельствует о полноте абсурда, является обоснование моего задержания – я якобы могу продолжать совершать инкриминируемые мне должностные преступления (и это при том, что я уже год не занимаю должность министра), а также создавать опасность для общества», - выразил удивление Ю.ЛУЦЕНКО.

«Для меня очевидным является политический характер этого и других репрессивных дел против оппонентов нынешней власти», - прибавил политик.

На данный момент известно, что экс-министра удерживают в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в завладении, по предварительному сговору со своим водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тысяч гривен и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч гривен.

Кроме того, 18 декабря Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.