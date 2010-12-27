Янукович назначил ряд руководителей

18:51, 27 декабря 2010
Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд руководителей государственных агентств, государственных служб и государственных инспекций Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент назначил:

Николая ПАШКЕВИЧА - председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Василия СТАШУКА - председателем Государственного агентства водных ресурсов;

Николая ПАЛАДИЯ - председателем Государственной службы интеллектуальной собственности;

Сергея ОРЛЕНКО - председателем Государственного агентства экологических инвестиций;

Елену МИКОЛАЙЧУК - председателем Государственной инспекции ядерного регулирования;

Виктора ДРОНИКА - председателем Государственного агентства рыбного хозяйства;

Анатолия КОЛЕСНИКА - председателем Государственной авиационной службы;

Павла ЖИЛУ - председателем Государственной экологической инспекции;

Эрнеста УЛИНЦА - председателем Государственной инспекции техногенной безопасности;

Владимира ХОЛОШУ - председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;

Александра ЛИСИЦКОВА - председателем Государственной пенитенциарной службы.

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