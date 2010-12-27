Янукович назначил ряд руководителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд руководителей государственных агентств, государственных служб и государственных инспекций Украины. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. В частности, Президент назначил: Николая ПАШКЕВИЧА - председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению; Василия СТАШУКА - председателем Государственного агентства водных ресурсов; Николая ПАЛАДИЯ - председателем Государственной службы интеллектуальной собственности; Сергея ОРЛЕНКО - председателем Государственного агентства экологических инвестиций; Елену МИКОЛАЙЧУК - председателем Государственной инспекции ядерного регулирования; Виктора ДРОНИКА - председателем Государственного агентства рыбного хозяйства; Анатолия КОЛЕСНИКА - председателем Государственной авиационной службы; Павла ЖИЛУ - председателем Государственной экологической инспекции; Эрнеста УЛИНЦА - председателем Государственной инспекции техногенной безопасности; Владимира ХОЛОШУ - председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения; Александра ЛИСИЦКОВА - председателем Государственной пенитенциарной службы.

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