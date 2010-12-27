Янукович назначил ряд руководителей
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд руководителей государственных агентств, государственных служб и государственных инспекций Украины.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
В частности, Президент назначил:
Николая ПАШКЕВИЧА - председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;
Василия СТАШУКА - председателем Государственного агентства водных ресурсов;
Николая ПАЛАДИЯ - председателем Государственной службы интеллектуальной собственности;
Сергея ОРЛЕНКО - председателем Государственного агентства экологических инвестиций;
Елену МИКОЛАЙЧУК - председателем Государственной инспекции ядерного регулирования;
Виктора ДРОНИКА - председателем Государственного агентства рыбного хозяйства;
Анатолия КОЛЕСНИКА - председателем Государственной авиационной службы;
Павла ЖИЛУ - председателем Государственной экологической инспекции;
Эрнеста УЛИНЦА - председателем Государственной инспекции техногенной безопасности;
Владимира ХОЛОШУ - председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;
Александра ЛИСИЦКОВА - председателем Государственной пенитенциарной службы.