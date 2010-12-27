Главное на 27 декабря (вечер)

Финансы

Национальная валюта будет вести себя стабильно, уверен премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации.

«Как вела себя национальная валюта? Стабильно. Так она себя и будет вести, потому что основа стабильности национальной валюты — это, прежде всего, системная работа НБУ и правительства. И когда предыдущий премьер валила все на Нацбанк — она лукавила. Не может быть стабильной валюта в стране, где падает экономика, где государство ведет себя как транжир», - сказал Н. АЗАРОВ.

По его словам, в условиях, когда правительство и НБУ ведут согласованную политику и думают о том, что происходит с валютными резервами, «национальной валюте абсолютно ничего не угрожает».

«Для этого есть валютные резервы государства, и они сейчас выросли у нас с 24 млрд. до 34 млрд. долл. Прибавить надо, безусловно, и валютные резервы самого правительства, а у нас их ни много, ни мало - а вот сейчас еще поступит транш (МВФ — УНИАН) — и будет где-то около 3 млрд. долл. Так что их можно спокойно заплюсовать к валютным резервам НБУ. То есть мы уже обогнали докризисный уровень», - сказал премьер.

В этом контексте Н.АЗАРОВ вспомнил свой брифинг, проведенный в субботу, 25 декабря, в ходе которого корреспондент УНИАН задал вопрос, поступили ли средства очередного транша кредита МВФ в Украину.

«Я сначала хотел серьезно ответить, а потом вспомнил и подумал, что я даже не поинтересовался, пришли деньги или нет. Еще секунда размышлений - и мне захотелось, честное слово, пританцовывать, вальс-гопака сплясать. Я, правда, этого не сделал, потому что журналисты подумали бы, что премьер с ума сошел. После той безнадеги, которую мы имели в марте, позволить себе не думать о том, пришли деньги или нет… действительно, можно в пляс пуститься», - сказал Н.АЗАРОВ.

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе (по предварительным данным) разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 600,810 млн. грн. под 10,1% годовых.

Срок погашения бумаг – 19 декабря 2012 года, срок обращения – 723 дня.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе, который состоялся 16 декабря, Минфин по цене 10% годовых разместил ОВГЗ на 400,108 млн. грн. со сроком обращения 545 дней (срок погашения – 13 июня 2012 года).

По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.

Новости ТЭК

Беларусь гарантирует объемы транзита нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в 2011 году в объеме 4 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

«Мы намерены серьезно использовать нефтепровод "Одесса-Броды". В следующем году мы вам гарантируем, что прокачаем 4 млн. тонн нефти», - сказал он.

Также В.СЕМАШКО отметил, что с 1 января Беларусь начнет замещение технологической нефти в нефтепроводе "Одесса-Броды".

«С 1 января буквально начнется работа по замещению технологической нефти, которая находится в нефтепроводе, – это 680 тыс. тонн Urals – на азербайджанскую Azeri Light. Таким образом, вначале на наши и ваши нефтеперерабатывающие заводы пойдет нефть Urals, а где-то с 12-15 марта будет идти нефть на заводы Azeri Light".

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ выразил надежду, что уже в ближайшие месяцы объемы прокачки нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" увеличатся. При этом он отметил, что тариф на прокачку нефти будет утвержден уже завтра.

В.СЕМАШКО также отметил, что Беларусь не намерена сокращать объемы закупки нефти в Венесуэле в связи с отменой Россией экспортной пошлины на нефть.

«Я ответственно заявляю, что мы не откажемся от импорта нефти из Венесуэлы. При условиях, которые у нас определены с Венесуэлой, нам выгодно покупать параллельно нефть и в Венесуэле», - сказал он.

Беларусь планирует увеличить импорт электроэнергии из Украины в 2011 году до 4 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО в ходе встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Мы впервые за все время наших отношений импортировали из Украины более 3 млрд. кВт/ч (в 2010 году – УНИАН). Для нас и для вас это выгодно, чтобы продолжался этот проект. Есть желание в следующем году увеличить объем импорта электроэнергии из Украины до 4 млрд. кВт/ч», - сказал белорусский вице-премьер.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность о тарифах экспорта электроэнергии.

Кабинет министров Украины своим постановлением продлил на 2011 год лицензирование экспорта сырой нефти и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения.

Соответствующее постановление Кабмина №1183 от 22 декабря 2010 года обнародовано на правительственном портале.

Россия предлагает вывести транснациональные магистральные газопроводы из-под действия "Третьего энергетического пакета" ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Третий энергетический пакет" – достаточно опасная вещь. Англосаксонская модель, принятая при Третьем энергетическом пакете, подразумевает отделение добычи энергоресурсов от транспорта и от сбыта. Если сейчас "Третий пакет" разрывает эти взаимозависимости, то никто не будет создавать инфраструктуру и инвестировать в разработку месторождений», - заявил В.ЯЗЕВ.

По его словам, "Третий энергопакет" подрывает мотивацию инвестиций, основу долгосрочных контрактов, удаляет инвесторов от управления своими инвестициями. Это чрезвычайно высокий риск для энергетической безопасности Европы, уверен он.

«Одно из предложений России по "Третьему энергетическому пакету" – все транснациональные магистральные газопроводы вынести из-под действия этого пакета. Чтобы Третий аналитический пакет начинался на сетях низкого давления. Понимание необходимости этого на уровне руководителей европейских энергетических концернов есть», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что в настоящее время принято решение о создании рабочей группы между Россией и ЕС по анализу положений "Третьего энергетического пакета" и по практике его имплементации в национальное законодательство, по минимизации потерь от этого. Также создана рабочая группа между Российским газовым обществом и "Еврогазом".

Власть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд руководителей государственных агентств, государственных служб и государственных инспекций Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент назначил:

Николая ПАШКЕВИЧА - председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Василия СТАШУКА - председателем Государственного агентства водных ресурсов;

Николая ПАЛАДИЯ - председателем Государственной службы интеллектуальной собственности;

Сергея ОРЛЕНКО - председателем Государственного агентства экологических инвестиций;

Елену МИКОЛАЙЧУК - председателем Государственной инспекции ядерного регулирования;

Виктора ДРОНИКА - председателем Государственного агентства рыбного хозяйства;

Анатолия КОЛЕСНИКА - председателем Государственной авиационной службы;

Павла ЖИЛУ - председателем Государственной экологической инспекции;

Эрнеста УЛИНЦА - председателем Государственной инспекции техногенной безопасности;

Владимира ХОЛОШУ - председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения;

Александра ЛИСИЦКОВА - председателем Государственной пенитенциарной службы.

27 декабря т.г. Малиновский районный суд Одессы удовлетворил жалобу ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на постановление о возбуждении уголовного дела. Таким образом, все обвинения предприятия в попытках контрабанды, ранее выдвинутые Государственной таможенной службой и Службой безопасности Украины, сняты. Об этом сообщается в пресс-релизе АМКР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению предприятия, 24 декабря представитель прокуратуры во время судебного заседания заявил, что прокуратура не усматривает неправомерности в действиях ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а значит, и оснований для возбуждения уголовного дела. Решение суда также снимает арест с партии угля, импортированной предприятием в августе и изъятой в качестве вещественного доказательства в рамках возбужденного уголовного дела, которая была задержана Гостаможней и все это время находилась в порту.

«Мы приветствуем это решение, мы его ожидали как единственно возможное и справедливое. У нас никогда не было сомнения в правоте нашей позиции, так как мы представили доказательства правильности задекларированной нами цены на импортируемый уголь и отсутствия каких-либо нарушений в наших действиях. Отрадно, что суд поставил точку в этом деле, которое с самого начала вредило имиджу Украины как страны, привлекательной для иностранных инвестиций», - цитирует пресс-служба АМКР слова генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

В АМКР так же отмечают, что последний корабль с партией коксующего угля, импортированный ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на прошлой неделе, был растаможен по контрактной цене, в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, еще до принятия судебного решения Гостаможня признала справедливой контрактную стоимость угля, по которой ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» импортирует уголь в Украину.

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО из подписки о невыезде на взятие под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры. Согласно решению суду, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

(УНИАН)