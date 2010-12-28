Анонс на 28 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Результаты деятельности Госавтоинспекции на протяжении 2010 года и перспективы дальнейшей работы на следующий год».

* Состоится брифинг на тему: "Итоги финансовой деятельности МЧС Украины за 2010 год". В работе примет участие начальник управления противодействия коррупции и контрольно-ревизионной работы МЧС Украины Ян Берназюк.

* Пресс-конференция Главного архитектора Киева Сергея Целовальника на тему: «Генеральный план развития Киева. Основные направления и первоочередные задания по развитию столицы». В работе также примут участие: С.Броневицкий, начальник КО «Институт Генерального плана г. Киева»; В.Присяжнюк, первый заместитель начальника КО «Институт Генерального плана г. Киева».

* Відбудеться прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Зовнішня платіжна позиція України: стан і перспективи зміцнення".

* Пресс-конференция АУБ на тему: "Предварительные итоги работы банковской области в Украине в 2010 г. и ожидания на 2011 г." Участники: Станислав Аржевитин, глава Совета АУБ, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и по какой причине возобновляет судебное дело о строительстве жилого дома на территории Александровской больницы». Будут обсуждаться вопросы о нарушении действующих законов Украины о выделении земли под строительство. На пресс-конференции будут названы имена чиновников, нарушающих действующее законодательство. Участники: представители Александровской больницы, Института физиологии, Министерства культуры, КГГА и Украинского общества охраны достопримечательностей культуры. Организатор пресс-конференции: Киевская Рада объединений граждан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Виталий Шаповаленко примет участие в работе прямой телефонной линии Кабинета Министров Украины. В.Шаповаленко проведет брифинг для СМИ, где сообщит об итогах работы Минжилкоммунхоза в 2010 году о планах развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 год.

* Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Ивана Бисюка на тему: «Контроль безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов накануне праздников».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98