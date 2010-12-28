В Киеве в декабре прекращена деятельность более 40 игорных заведений

В Киеве в декабре прекращена деятельность 41 игорного заведения и изъято 623 единицы игорного оборудования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как напомнили в пресс-службе, проверки относительно соблюдения требований законодательства в сфере игорного бизнеса проводятся прокуратурой Киева во исполнение задания Генеральной прокуратуры Украины.

Также по первым результатам проверок уже возбуждено 69 уголовных дел по фактам занятия запрещенными видами хозяйственной деятельности (ч. 1 ст. 203 УК Украины), которые направлены в Следственное управление ГУ МВД Украины в Киеве для проведения досудебного следствия.

Так, прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по факту организации занятия в помещении гостиницы «Премьер Палац» хозяйственной деятельностью, относительно которой есть специальный запрет Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Расследование уголовного дела поручено прокуратуре Шевченковского района Киева.

Кроме того, опротестовано разрешение Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве на начало работы казино ЗАО «Казино «Премьер Палац» общей площадью почти 800 кв. м в помещениях, арендованных у ОАО «Гостиница «Премьер Палац».

Также прокуратурой города уже внесено представление в Киевскую городскую государственную администрацию с требованием принять меры для прекращения деятельности игорных заведений на территории столицы.