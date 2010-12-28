Правительство Молдовы уходит в отставку

Правительство Молдовы 27 декабря приняло решение об уходе в отставку в связи с избранием нового парламента страны.

Как передает РИА «Новости», это решение должен утвердить сегодня молдавский парламент на первом своем заседании в новом составе.

Депутаты после избрания спикера и руководящих органов парламента, принятия отставки правительства, должны назвать кандидатуру на должность будущего премьер-министра и поручить ему сформировать новый состав Кабинета министров.